Stan Lee, Kevin Feige ha detto la sua sulla teoria dei cameo cinematografici del fumettista

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 29 aprile 2017

Come da tradizione, in ogni film Marvel che si rispetti ci dev'essere un cameo di Stan "The Man" Lee, colui che ha dato vita al grande universo fumettistico marveliano. Ma questi cameo potrebbero nascondere qualcosa...

I fan dei film targati Marvel hanno, da anni, sviluppato una teoria interessante circa i cameo che Stan Lee ha realizzato per ognuna delle pellicole uscite fino ad oggi: nonostante il personaggio cambi di film in film, Stan "The Man" Lee è sempre la stessa persona/entità! La teoria è molto interessante e, per l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, Kevin Feige (il presidente dei Marvel Studios) ha dichiarato qualcosa che va ad avallare le varie ipotesi dei fan. E lo fa proprio in vista del cameo di Lee in Guardiani della Galassia Vol. 2!

Evitando accuratamente qualsiasi tipo di spoiler, posso dirvi solamente che il cameo di Lee in Guardiani della Galassia vol. 2 è decisamente interessante, perché pone il personaggio in una posizione molto ambigua. Una posizione che Feige giudica compatibile con quella delle teorie che, come abbiamo detto, vedono Lee come una singola entità.

Ora non vi resta che guardare Guardiani della Galassia Vol. 2 per capire chi potrebbe essere veramente Lee nei Marvel Movies!

via | Newsarama