Jean Grey 1, online la preview

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 29 aprile 2017

La Jean Grey del passato avrà una testata tutta sua e la Marvel, in vista della prossima pubblicazione della serie, ha rivelato le prime immagini dell'albo!

Jean Grey è tornata nell'universo Marvel già da qualche anno anche se, come saprete benissimo, quella che conosciamo oggi altri non è che la Jean Grey del passato. Una Jean Grey che non dovrebbe aver conosciuto la Fenice, quindi una "normalissima" mutante. Ma le cose potrebbero cambiare: la Marvel ha pubblicato la preview ufficiale di Jean Grey 1, prima uscita della nuova testata dedicata alla supereroina del passato che, per colpa di un "errore" di Bestia, ora è costretta a vivere nell'universo corrente marveliano!

Scritta da Dennis Hopeless e disegnata da Victor Ibanez (con cover di David Yardin), Jean Grey 1 fa parte delle testate del progetto RessurXion, rilancio editoriale delle storie mutanti che la Marvel ha avviato dopo la fine di Inhumans Vs X-Men. E dato che, come abbiamo capito, la piccola Jean Grey dovrà fare i conti con la Fenice, sembra proprio che questo rilancio si stia rivelando molto più pericoloso del previsto!

Jean Grey 1 sarà pubblicato dalla Marvel la prossima settimana (edizione americana, ovviamente).

via | Newsarama