One Piece, spoiler capitolo 864

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 5 maggio 2017

Capitolo pieno di tensione questo 864 di One Piece: che Eiichiro Oda si stia preparando per l'ennesimo colpo di scena?!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 863 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 864.

Spoiler capitolo 864

Il Rufy "mascherato" ha distrutto la foto di Madre Caramel con un martello mentre Big Mom, infuriata, se la stava prendendo con il vero Rufy. Tutti notano che ormai la foto di Madre Caramel è bella che andata e così, ormai scoperto, il falso Rufy rivela la sua identità: è Brook! Ovviamente non ci voleva un genio per capire che fosse proprio lo "scheletro danzerino" il falso Rufy, ma quando il pirata si è smascherato davanti a tutti, alla vista del cranio scoperto di Brook gli ospiti hanno tutti pensato che questo si fosse strappato la pelle dalla faccia! Brook rassicura tutti dicendo che quella è la sua vera faccia, mentre Bege inizia a contare i tre secondi che lo separano dall'urlo di Big Mom. Quest'ultima pensava che il "Soul King" fosse morto tra le sue braccia, ma questo risponde dicendo che lui è si morto, ma "tanto tempo fa"...

Nel giro di pochi istanti, Big Mom ha visto distruggere sia la torta nuziale che la foto di Madre Caramel e questo, a quanto pare, ha avuto degli effetti devastanti sulla psiche della donna: Big Mom è talmente infuriata da non riuscire a muovere nemmeno un muscolo, e questo è sicuramente sinonimo di guai per tutti i presenti! Temendo che Mama si infuri a tal punto da attaccare persino i suoi alleati e parenti, i figli di Big Mom dicono a tutti i pirati di far fuori la ciurma di "Cappello di Paglia" per placare l'ira di Big Mom. Ma Jinbe e Rufy sapevano che una cosa del genere sarebbe successa presto e così, pronti a dar battaglia, i due pirati si mettono in posizione di difesa!

Scioccata per non essere riuscita a sparare a Sanji quand'era il momento, Pudding prova a colpire il promesso sposo con una raffica di proiettili che il pirata, con facilità, riesce a scansare senza problemi. Pudding inizia a delirare dicendo a Sanji che questa è la sua "vera natura" e che lei è una ragazza malvagia che ama ingannare il prossimo per i suoi scopi ed il ragazzo, per nulla intimorito dalle farneticazioni della fanciulla, le risponde chiedendole se lei è una di quelle persone ingannate. Pudding dice a Sanji di star zitto, segno che le parole del ragazzo le fanno davvero molto, molto male. Ma proprio mentre Pudding continua a sparare interviene Daifuku, terzo figlio della famiglia Charlotte: giudicando Pudding una "buona a nulla", Daifuku dice alla sorella che il piano originale prevedeva la morte di Sanji e, notando che la ragazza non riesce ad assolvere il suo compito, sarà lui a porre fine alla vita del suo promesso sposo. Daifuku colpisce così Pudding con una manata, mostrando a Sanji il potere del Frutto Hoya Hoya che, a quanto pare, permette all'uomo di evocare una specie di "Genio della Lampada" che combatte al posto suo. Sanji, infuriato per come Daifuku ha trattato Pudding, ingaggia qui una dura battaglia con il fratello della ragazza, anche se sembra che il genio di cui dispone il figlio di Mama è davvero molto, molto forte!

Mentre nel Mondo Specchio la povera Brulee chiede a Caesar Clown di smettere di usarla (con C.C. che le ordina di star zitta perché, in questo momento, la posta in gioco è il suo cuore), il Tea Party si prepara a diventare un'enorme campo di battaglia. Bege, per evitare che la famiglia di Big Mom sospetti qualcosa su di lui, getta a terra Rufy minacciandolo con la sua pistola. Successivamente, il pirata urla chiedendo cosa fare di Rufy, e qualcuno gli risponde dicendo di uccidere il pirata. Bege dice che questa potrebbe essere una buona idea, ma il pirata fa finta di essere confuso per guadagnare un po' di tempo. Tutto questo mentre Jinbe e Pedro iniziano a ingaggiar battaglia con i figli di Big Mom...

Jinbe dice a Pedro di prestare attenzione a Charlotte Oven, Ministro della Buona Doratura e utilizzatore del Frutto Netsu Netsu che, stando a come il Visone si è bruciato tentando di parare uno dei suoi attacchi, ha la capacità di rendere "rovente" l'uomo. Ed infatti Oven, ricordandosi di Pedro e di come Pekoms volesse bene al visone, dice all'avversario che lo "cuocerà a puntino"!

Nami, Chopper e Carrot si sono accorti che sono passati ben più di tre secondi da quando la foto di Madre Caramel è stata distrutta, e questo è effettivamente un problema. Ma come abbiamo detto, il Tea Party è ormai diventato un campo di battaglia a tutti gli effetti e, fino a quando Big Mom non deciderà di "sclerare", Bege non potrà fare la sua mossa.

Trovatosi in mezzo alla battaglia, il povero Brook viene decapitato da un colpo di spada e la sua testa, che sembra rotolare molto bene, arriva fino al punto in cui si trovano Rufy e Bege. Rufy teme che l'amico sia morto, ma Brook gli sussurra all'orecchio dicendogli che è ancora vivo...o meglio, che sta bene! Questa cosa fa ridere tantissimo Rufy, che ovviamente non sapeva di questa strana abilità del suo amico!

Nel bel mezzo della battaglia si ode, fortissimo, un urlo: "Salvatemi"! Ed indovinate un po' chi ha urlato? Judge! Il patriarca dei Vinsmoke ed i suoi figli sono stati accerchiati dalla famiglia di Big Mom che, dopo averli immobilizzati per bene alle sedie, stanno puntando le loro pistole sulle teste dei capi del Germa! Judge inizia quindi a piagnucolare dicendo a Big Mom che si fidava di lei e che doveva esistere una specie di "codice d'onore" tra banditi, chiedendo inutilmente spiegazioni. La reazione scomposta di Judge non sembra gradita ai tre gemelli che, privati sin dalla nascita delle loro emozioni, non sembrano spaventati neppure dall'idea di morire. Questa cosa viene rimarcata anche da Reiju che, praticamente schifata dalla reazione dei suoi fratelli, spera che questa cosa sia di lezione a quel padre così severo quanto patetico. Perosupero dice a Judge che questo non si tratta di un semplice assassinio ma di un vero e proprio massacro e, notato anch'egli che il capo del Germa sta avendo una reazione decisamente troppo emotiva per un tipo che si presume sia uno degli esseri più crudeli di One Piece, inizia a stuzzicarlo chiedendogli come mai ha "quella faccia". E la faccia di Judge è quella di un uomo che piange davanti a un destino amaro. Judge prova infine a chiedere a Big Mom se tutto questo è uno scherzo e se deve rinunciare proprio ora alla sua vendetta nei confronti del Mare Settentrionale. Una vendetta che Judge pianificava da tempo, arrivando ad investire tutto se stesso. Ma sembra proprio che Big Mom, confusa dai vari eventi accaduti nel giro di pochissimi minuti (l'invasione della ciurma di "Cappello di Paglia", la distruzione della torta nuziale e della foto di Madre Caramel), non riesca ad ascoltare nient'altro che i suoi vaghi pensieri...

Perosupero dice a Judge che la rabbia di Big Mom è a un punto tale che la donna non neanche rispondergli e questo, in un certo senso, può averlo salvato. Ma questo non vuol dire niente, per Perosupero: pur sentendo in Judge l'ardore di un uomo che cerca vendetta, il figlio di Big Mom dice che nessuno bada al pianto di una mucca quando questa gli viene servita sottoforma di bistecca, quindi per lui e per la sua famiglia è giunto il momento di morire e di diventare solo degli "ammassi di carne"!

Bege ha notato che Big Mom è talmente confusa da non sapere più per cosa essere arrabbiata e così, sapendo che la foto di Madre Caramel è molto importante per lei, chiede a Rufy di prendere i cocci e di mostrarli alla donna. Rufy accetta, ma mentre i due stanno confabulando, Katakuri si avvicina a loro con una faccia decisamente pallida. Bege ha notato subito questa cosa e, dirigendosi verso Katakuri, dice a Rufy di continuare con il piano come prestabilito e di equipaggiarsi per la "Sinfonia Invisibile". Bege ordina quindi a Jinbe e Pedro di aiutare Rufy con qualsiasi mezzo a loro disposizione e Perosupero, notato che il pirata ha urlato qualcosa di strano, si volta per capire cosa sta combinando Capone.

Rufy ha recuperato la foto di Madre Caramel e, usando la sua abilità, allunga le braccia in direzione della donna. Sanji chiede disperatamente a Bege e agli altri di sbrigarsi, perché l'urlo di Big Mom potrebbe essere l'unica occasione buona per liberarsi dei tizi che stanno minacciando la sua famiglia. E così, mentre tutta l'alleanza e pronta a mettersi i tappi nelle orecchie, Katakuri urla a Bege di far fuori Rufy "Cappello di Paglia"...ma Bege rifiuta! Bege dice a Katakuri che lui potrà anche avere l'abilità di vedere un po' più in là nel futuro, ma questo non vuol dire che lui o qualcun altro non può avere il potere di cambiarlo!

via | Mangahelpers