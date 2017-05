La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA ad aprile 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 10 maggio 2017

Classifica decisamente interessante quella dei fumetti/spillati più venduti negli USA ad aprile 2017, dove la Marvel tenta il proverbiale "colpo di coda" ai danni della DC Comics!

Cosa è successo nell'aprile caldissimo degli albi/spillati pubblicati in America? La classifica di questo mese ci consegna alcuni dati molto interessanti che andremo presto ad analizzare, ma vi posso dire sin da subito che questo aprile 2017 vede predominare la Marvel che, con cinque testate su dieci piazzate nella top ten dei fumetti più venduti, riesce a battere (almeno in piazzamenti) la DC Comics, che si ferma a quattro albi sul totale di cui sopra. Poca roba, direte voi. Ed è esattamente così: nonostante la Marvel abbia provato un "colpo di coda" ai danni della DC Comics, la casa editrice di Batman riesce a tenere ben salde le vendite generali, distaccata dalla diretta concorrente di soli quattro punti (nel totale di Unit Market Share e Retail Market Share, i due indici di riferimento delle vendite di Diamond Comic Distributors). Ma a parte queste considerazioni, qual è stato il fumetto più venduto negli USA ad aprile?

Com'era facilmente pronosticabile, il numero #0 di Secret Empire è balzato subito al primo posto della top ten, sbaragliando le vendite dell'attesissima Lentucilar Edition di Batman #21! Ottimo risultato anche per le testate di ResurrXion: X-Men Gold #1 (terzo), X-Men Blue #1 (quarto) e Weapon X #1 (nono) sembra siano state accolte molto bene dai lettori, anche se è ancora presto prima di capire se queste saranno in grado di dare fiato all'universo mutante marveliano. Ma la DC Comics non sta a guardare e, dopo tanto tempo (ed anche grazie alla Lenticular Edition), rivediamo in classifica il mitico Flash, qui presente con il numero #21 della testata.

Di seguito la classifica nella sua interezza.



SECRET EMPIRE #0 BATMAN #21 LENTICULAR EDITION (THE BUTTON) X-MEN GOLD #1 X-MEN BLUE #1 THE FLASH #21 LENTICULAR EDITION (THE BUTTON) BATMAN #20 BATMAN #21 (THE BUTTON) STAR WARS #30 WEAPON X #1 THE WALKING DEAD #166

via | Diamond Comic Distributors