La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA ad aprile 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 11 maggio 2017

Ieri abbiamo visto la top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA ad aprile, ma oggi andiamo a concentrarci sul reparto graphic novel e trade paperback. Un reparto molto, molto affollato!

Una top ten molto "DC Centrica" questa dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA ad aprile di questo 2017, con la Image Comics che insegue la casa editrice di Batman e la Dark Horse che, zitta zitta, piazza ben due prodotti su dieci nella classifica mensile. E la Marvel? Beh, la Marvel è ufficialmente "non pervenuta", perché nella top ten non c'è neanche uno dei fumetti pubblicati dalla casa editrice ad aprile! Grandissimo smacco per la Marvel che, pur avendo dei buonissimi trade paperback in uscita, non è riuscita ad entrare nella classifica dei dieci fumetti più venduti in aprile. Che sia giunta l'ora, per la "Casa delle Idee", di rivedere un po' anche le uscite di questo settore?

La DC Comics sembra invece in grande spolvero, ma il merito è tutto di trade paperback importanti quali il secondo TP del post Rebirth di Batman (primo posto), il secondo TP di Superman (quarto) e il primo TP di All Star Batman (quinto), tutte uscite di pregevolissima fattura in edizioni HC imperdibili. Bene anche il decimo (ed ultimo ) TP del Batman post New 52 (settimo), il secondo TP di Justice League (ottavo) e il primo TP di Red Hood & The Outlaws (decimo). Quest'ultimo è la vera sorpresa del mese, perché mai avrei creduto che i lettori americani si affezionassero tanto a questa testata così "fuori dagli schemi". Sono sorpreso!

Saga ha invece il compito di rappresentare i titoli della Image Comics in classifica, attestando la sua presenza con il settimo TP (terzo) e il secondo volume dell'edizione deluxe (sesto). Bene (anzi, benissimo) va la Dark Horse che, grazie al graphic novel Hellboy: Into the Silent Sea di Mike Mignola e Gary Gianni (con colori del mitico Dave Stewart), si becca il secondo posto della top ten di aprile. Ottimo anche il piazzamento del quindicesimo TP di Avatar: The Last Airbender (nono), testata da sempre molto apprezzata dai lettori americani.

Di seguito trovate la classifica nella sua interezza.



BATMAN TP VOL 02 - I AM SUICIDE HELLBOY INTO THE SILENT SEA HC SAGA TP VOL 07 SUPERMAN TP VOL 02 - TRIALS OF THE SUPER SON ALL STAR BATMAN HC VOL 01 - MY OWN WORST ENEMY SAGA DLX ED HC VOL 02 BATMAN TP VOL 10 - EPILOGUE JUSTICE LEAGUE TP VOL 02 - OUTBREAK AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 15 - NORTH SOUTH PART 3 RED HOOD & THE OUTLAWS TP VOL 01 - DARK TRINITY

via | Diamond Comic Distributors