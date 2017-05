Injustice 2, online l'official gameplay launch trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 16 maggio 2017

Injustice 2 è uscito oggi per Playstation 4 ed Xbox ONE, e la Warner Bros Interactive Entertainment ha pubblicato un official gameplay launch trailer per invogliare i videogiocatori all'acquisto del prodotto!

Injustice 2 è stato pubblicato oggi per Playstation 4 ed Xbox ONE e l'evento, come avete letto dal titolo del post, è stato "accompagnato" dalla Warner Bros Interactive Entertainment con un official gameplay launch trailer del videogioco! Un trailer molto interessante, tra l'altro, che ci fa capire un paio di cosucce sui protagonisti e sulla storia di Injustice 2 che, vale la pena ricordarlo, vede tra i protagonisti (ed antagonisti) praticamente tutti i supereroi e villain più importanti della DC Comics.

Al centro di tutte le vicende dovrebbe esserci Brainiac che, a quanto pare, entrerà presto in combutta con i supereroi più forti dell'universo DC. Ma sembra che anche Gorilla Grodd abbia in mente qualcosa di malvagio e, aiutato da Bane, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Deadshot, Poison Ivy, Reverse-Flash e Scarecrow, lo scimmione abbia fondato una nuova "setta" di supervillain chiamata "The Society"!

Se volete sapere di più sulla storia di Injustice 2, non vi resta che acquistare il gioco e...giocarlo!

via | Newsarama