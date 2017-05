Jack Kirby, la DC Comics annuncia sei one shot di tributo al disegnatore

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 18 maggio 2017

Quest'anno ricorderemo i cent'anni dalla nascita di Jack Kirby e la DC Comics, per l'occasione, pubblicherà sei one shot tributo dedicate al disegnatore americano più famoso del novecento!

Era il 28 agosto del 1917 quando, in quel di New York, nasceva colui che viene ricordato come "Il Re" dei fumetti americani: Jack "The King" Kirby. L'evento è davvero importante è, considerando che Kirby ha lavorato sia con la Marvel che con la DC Comics, entrambe le case editrici si stanno preparando per omaggiare al meglio "The King". Ed è notizia di questi giorni che la DC Comics, proprio per omaggiare il centenario della nascita di Kirby, pubblicherà in agosto ben sei one shot dedicati ai personaggi che l'autore e disegnatore americano ha lasciato in eredità alla casa editrice!

Le testate annunciate sono The Black Racer, The Newsboy Legion, Darkseid, Orion, OMAC e Manhunter, tutti personaggi che hanno fatto letteralmente la storia degli anni settanta della DC Comics. I team creativi che saranno dietro a questi progetti editoriali non sono ancora stati rivelati, ma sono sicuro che la DC Comics saprà sicuramente chi mettere dove e perché!

Piccola nota: Mister Miracle, inclusa tra gli omaggi di cui sopra, avrà persino una sua solo-series, sempre pubblicata dalla DC Comics in agosto!

via | Newsarama