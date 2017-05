Adventure Time e Regular Show, i BOOM! Studios annunciano il crossover

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 22 maggio 2017

Adventure Time e Regular Show sono due delle serie animate più belle di Cartoon Network. Ed i BOOM! Studios, che conoscono molto bene le due serie, hanno deciso di pubblicarne un crossover dedicato!

Che Adventure Time e Regular Show siano due delle serie animate più amate e seguite di Cartoon Network lo sapevamo già, tant'è che i BOOM! Studios (tramite la sussidiaria KaBOOM!) ne hanno acquistato, da anni, i diritti per la pubblicazione di fumetti e opere corredate. Ed è proprio sfruttando l'onda lunga del successo di queste due serie che i BOOM! Studios hanno annunciato la pubblicazione di un crossover tra Adventure Time e Regular Show! Un crossover che, come andremo a vedere, promette già parecchio divertimento ed azione!

Scritto da Conor McCreery e disegnato da Phil Murphy, Adventure Time/Regular Show si svilupperà su un nuovo nemico che minaccia la Terra di Ooo, l'universo narrativo dove vivono Finn e Jake di Adventure Time. Preoccupata per come si stanno mettendo le cose, la Principessa Gommarosa invierà i due avventurieri nel mondo di Regular Show per cercare "The Power", l'unica cosa in grado di salvare la Terra di Ooo. Ma le cose non sono mai facili come sembrano, soprattutto se ci sono Mordecai e Rigby di Regular Show in mezzo!

Adventure Time/Regular Show sarà pubblicato dai BOOM! Studios a partire da agosto 2017.

