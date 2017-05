Dark Days: The Forge #1, la DC Comics annuncia il midnight release event

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 29 maggio 2017

La DC Comics è quasi pronta all'uscita di Dark Days: The Forge #1, miniserie inserita tra le pubblicazioni di Dark Days, nuova maxisaga estiva della casa editrice!

Dark Days: The Forge è la prima miniserie/tie-in che la DC Comics pubblicherà nell'ottica del lancio di Dark Days, nuova maxisaga che animerà l'estate della casa editrice americana. Sembrava quindi strano che, fino a qualche giorno fa, la DC Comics non avesse intenzione di organizzare praticamente nulla che potesse indurre i lettori ad avvicinarsi a Dark Days: The Forge. Ma ovviamente ci sbagliavamo, e alla grande: la DC Comics ha comunicato ai rivenditori del circuito di Diamond Comic Distributors che, per il primo numero di Dark Days: The Forge, gli stessi sono autorizzati ad organizzare midnight release event, dando ai lettori la possibilità di mettere le mani sul fumetto già dalla notte tra il 13 e il 14 giugno!

Incentrata su un "segreto" che Batman sta nascondendo agli altri supereroi, Dark Days: The Forge #1 ha il compito di introdurci a Dark Days, e lo farà nella maniera più dura e "scorretta" possibile!

Chissà se, prima o poi, anche le fumetterie italiane organizzeranno dei midnight release event dei fumetti più attesi. Sarebbe sicuramente bellissimo!

via | Newsarama