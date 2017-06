Flash stagione 4, primi rumors sul villain della season

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 5 giugno 2017

Flash è stato rinnovato per un'altra stagione, quindi ora tutti sono curiosi di sapere quale sarà il villain della season four!

Flash si avvia verso la stagione 4, e questa è già una bellissima notizia per tutti i telespettatori che seguono le avventure televisive del Velocista Scarlatto della DC Comics. Ma chi potrebbe essere il cattivo che andrà a rompere le proverbiali "uova nel paniere" di Barry Allen? Stando a quanto riportato da TVLine, una fonte anonima vicina al portale avrebbe indicato Cliff DeVoe/The Thinker come prossimo cattivo di Flash. Una notizia giudicata da tutti quasi come "telefonata" perché, se avete visto la terza stagione del serial, sapete già che parecchi indizi sulla presenza di The Tinker nella prossima season four.

Personaggio molto particolare dell'universo DC Comics, The Thinker è stato anche un membro della Suicide Squad, ma sostanzialmente questo supercattivo è sempre stato un po' troppo "ambiguo". Dotato di poteri telecinetici, The Thinker riesce a controllare molto bene la mente delle persone, e questo lo rende sicuramente pericoloso. Molto, molto pericoloso!

Se i rumors saranno confermati, The CW dovrà lavorare non poco per rendere The Thinker "credibile" come personaggio televisivo!

