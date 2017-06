Morto Adam West, il Batman della prima serie TV americana

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 12 giugno 2017

Lutto gravissimo nel mondo della televisione americana: è morto Adam West, il Bruce Wayne/Batman della serie TV anni sessanta targata ABC.

Adam West è morto. Basterebbe questa breve e crudele affermazione per raccontare l'intera notizia, ma è doveroso informare anche chi non conoscesse l'attore americano perché, nella notte tra venerdì e sabato scorso, i mass media americani sono letteralmente impazziti. Al secolo William West Anderson, l'attore nato a Walla Walla (Washington) è noto a tutti per essere stato il primo Batman della TV americana, ruolo che gli è valso una popolarità incredibile nell'immaginario collettivo statunitense (e non solo) dagli anni sessanta ad oggi.

Citato in una serie pressoché incredibile di serie TV e cartoon, West è stato un attore amatissimo dal grande pubblico proprio per via della simpatia che riuscì ad infondere a quel Batman scanzonato ed eroico della televisione. Un Batman molto diverso da quello che conosciamo oggi, ma che è rimasto nel cuore di tutti i figli degli anni sessanta e settanta, che sono cresciuti guardando proprio quella serie TV.

Il Batman più giocoso e divertente del mondo se n'è andato. E noi di Comicsblog, oggi, siamo un po' più tristi.

via | Newsarama