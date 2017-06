La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a maggio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 19 giugno 2017

Classifica importante quella dei fumetti più venduti negli USA a maggio 2017! Chi, tra Marvel e DC Comics, ha vinto l'ennesimo round di questa sfida a colpi di copie vendute?

La logica dei maxieventi si ritrova anche nella top ten dei fumetti più venduti negli USA a maggio 2017 dove, come avrete sicuramente capito, l'albo più acquistato dagli americani è stato Secret Empire #1, primo albo del nuovo supercrossover targato Marvel! E ben sapendo che la Marvel ha fretta di chiudere il capitolo Secret Empire quanto prima, in classifica troviamo anche il numero #2 e #3 della testata, qui al sesto e all'ottavo posto. Bene anche il numero #150 di Venom (secondo), Guardians of the Galaxy: Mission Breakout #1 (quinto) e All-New Guardians of the Galaxy #1 (nono).

La DC Comics si arrangia come può grazie alle lenticuar cover version di Batman #22 (terzo) e The Flash #22 (quarto), mentre Batman #23 si deve accontentare di un misero settimo posto. Da notare come, da qualche tempo a questa parte, i vari numeri mensili di The Walking Dead della Image Comics abbiano occupato in pianta stabile la decima posizione in classifica. Cosa buffa, direi!

Di seguito la Top Ten nella sua interezza:



SECRET EMPIRE #1 VENOM #150 BATMAN #22 LENTICULAR EDITION THE FLASH #22 LENTICULAR EDITION GUARDIANS OF THE GALAXY: MISSION BREAKOUT #1 SECRET EMPIRE #2 BATMAN #23 SECRET EMPIRE #3 ALL-NEW GUARDIANS OF THE GALAXY #1 THE WALKING DEAD #167

via | Diamond Comic Distributors