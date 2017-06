La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a maggio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 22 giugno 2017

Siete curiosi di sapere quali sono stati i graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a maggio 2017? Scopritelo insieme a noi di Comicsblog!

Top ten molto interessante quella dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a maggio di questo 2017. Interessante perché, al primo posto, troviamo Deadpool: Bad Blood, graphic novel della Marvel dedicato al mercenario più pazzo del fumetto americano! Era da tempo che un graphic novel non arrivava al primo posto in classifica e, pur trattandosi di un prodotto "mainstream", fa sempre piacere vedere che i lettori preferiscono una storia autoconclusiva piuttosto che volumi di raccolte e quant'altro!

Bene la Image Comics che, grazie ai trade paperback di B1tch Planet, l'onnipresente Saga e Moonshine, riesce ad "apparare" il conto dei piazzamenti con la Marvel, che in classifica è riuscita a inserire anche i TP di Champions ed Unworthy Thor. La DC Comics guadagna invece le quattro posizioni lasciate da Image e Marvel, mettendo nella top ten TP importanti come quelli di Wonder Woman, Batman: Detective Comics, Flash e Doom Patrol.

Di seguito la classifica nella sua interezza.



DEADPOOL: BAD BLOOD B1TCH PLANET VOLUME 2: PRESIDENT B1TCH SAGA VOLUME 7 WONDER WOMAN VOLUME 2: YEAR ONE MOONSHINE VOLUME 1 THE FLASH VOLUME 2: THE SPEED OF DARKNESS CHAMPIONS VOLUME 1: CHANGE THE WORLD BATMAN: DETECTIVE COMICS VOLUME 2: VICTIM SYNDICATE THE UNWORTHY THOR DOOM PATROL VOLUME 1: BRICK BY BRICK

via | Diamond Comic Distributors