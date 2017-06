Golem di LRNZ diventerà un film, ma nessuno sa bene quando uscirà!

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 28 giugno 2017

La notizia che ha spiazzato il fumettomondo italiano è quella che vede la Lucky Red impegnata a produrre un film su Golem, graphic novel scritto e disegnato da Lorenzo "LRNZ" Ceccotti. Ma quando uscirà questo film?

Tra i vari annunci della conferenza stampa organizzata dalla Lucky Red per festeggiare i suoi primi trent'anni di attività, la casa di produzione italiana ha ufficializzato l'acquisto per i diritti dello sfruttamento cinematografico di Golem, graphic novel di Lorenzo "LRNZ" Ceccotti pubblicato dalla Bao Publishing sul finire del 2014. La notizia è stata subito ripubblicata da gran parte dei siti d'informazione fumettistica e cinematografica, e sui social sono stati gli autori a rilanciare entusiasticamente questa nuova avventura di LRNZ. Ma sia l'autore del graphic novel (che, per l'occasione, vestirà anche i panni del regista) e sia la Lucky Red, hanno dimenticato un particolare essenziale: annunciare la data d'uscita del film!

Non mi aspettavo minimamente un annuncio ufficiale già oggi, quindi sono completamente stordito dall'emozione. Andrea Occhipinti, celebrando i 30 anni della sua casa di produzione, ha chiuso così la presentazione dei prossimi progetti prodotti da Lucky Red: pare proprio che vogliano produrre il mio primo film di animazione da regista, "Golem". Un post condiviso da Lorenzo Ceccotti (@lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr) in data: 26 Giu 2017 alle ore 05:07 PDT

Qualcuno potrebbe dire che attaccarsi a questo particolare può sembrare un po' pretestuoso, soprattutto in vista di una così importante collaborazione tra uno degli autori e disegnatori più bravi d'Italia (e del mondo, considerato che i suoi lavori sono apprezzatissimi anche negli States) e una casa di produzione importante come la Lucky Red. Ma questo "vizietto" di non annunciare mai le date d'uscita di determinati prodotti sta diventando ormai di uso comune e, considerato che stiamo ancora aspettando di sapere che fine hanno fatto almeno un paio di film tratti da graphic novel italiani, sarebbe giunto il momento che le aziende italiane prendano il coraggio a due mani e inizino a snocciolare qualche data. Ma perché, direte voi, le date d'uscita vengono sempre "dimenticate"?

Io credo che ci sia un'italica paura di "cannare" la premiere. Considerato che il "fumettomondo" italiano è praticamente un piccolo covo di vipere, sia la Lucky Red che i produttori hanno giustamente preferito evitare di dare anche una data provvisoria per non dare poi adito a sicure e poco edificanti polemiche. Ma così facendo, si avallano ancora una volta una serie di soggetti che non vedono l'ora di buttare fango su questo o quel prodotto. E non è giusto.

Detto questo, speriamo che alla Lucky Red ci ripensino e provino, senza paura, ad annunciare almeno una data provvisoria dell'uscita del film animato dedicato a Golem di LRNZ.

