One Piece, spoiler capitolo 872

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 14 luglio 2017

Capitolo che dovrebbe concludere (si spera) quest'ultima saga di One Piece. Ma se ci sarà qualcosa di diverso, Eiichiro Oda ce lo farà sapere sicuramente nei prossimi capitoli!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 871 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 872.

Riassunto e spoiler capitolo 871 (link)

Spoiler capitolo 872

In un flashback relativo alla parte finale della saga dell'Isola degli Uomini Pesce, quando i ministri di Re Nettuno parlarono al sovrano di cosa fosse successo al Tamatebako che, insieme agli altri tesori, sarebbe dovuto finire nelle mani di Rufy come da promessa del regnante. Quello che non sapeva Re Nettuno è che i ministri avevano inserito nel Tamatebako un potente esplosivo, cosa di cui erano ovviamente ignari anche Rufy e gli altri. E quando Re Nettuno convocò i ragazzi per dir loro che nel Tamatebako era stato inserito dell'esplosivo potentissimo, Rufy disse al regnante che sia lo scrigno che il resto dei tesori furono tutti consegnati a Big Mom, con somma sorpresa di tutti! Re Nettuno chiese ai suoi ministri se ci fossero delle possibilità che una volta aperto il Tamatebako non esplodesse, ma i fidi consiglieri del sovrano non avevano dubbi: all'apertura dello scrigno, il Tamatebako sarebbe esploso sicuramente!

Tornati al presente, veniamo a conoscenza che le crepe causate dall'esplosione hanno causato dei danni permanenti in tutta la struttura di Whole Cake Chateau, che ora sta pericolosamente crollando sotto il peso stesso della struttura! Ogni piano di Whole Cake Chateau sta crollando e l'enorme palazzo, che si ergeva come una torre quasi al centro di Whole Cake Island, sta ora collassando sul villaggio che si trova alle pendici dell'immobile! Ne consegue un fuggi fuggi generale degli abitanti di Whole Cake Island, mentre all'interno di Whole Cake Chateau c'è ancora parecchia confusione circa le cause di questo crollo improvviso della struttura.

Sorpresi dall'esplosione e dalla conseguente caduta della struttura, i pirati di Mama (e Big Mom stessa) non sanno davvero che pesci pigliare, anche perché adesso è in pericolo la vita di tutti. L'occasione è però favorevole a Sanji (che, grazie a Reiju, può scappare insieme a Rufy), ai Vinsmoke (che recuperano l'inerme Judge) e a Caesar Clown e Bege, che riescono a fuggire da Whole Cake Chateau grazie alla confusione generale causata dall'esplosione. E mentre i ragazzi che sono ancora all'interno del corpo di Bege non riescono a capire cosa sta accadendo a Whole Cake Chateau, "Boss" guarda Big Mom cadere e sentenzia soddisfatto che questa potrebbe essere davvero la fine per la ciurma della temibile Imperatrice Pirata!

Gli abitanti di Whole Cake Island notano che il palazzo di Whole Cake Chateau copre tutto il perimetro del paese, e il suo crollo investirà praticamente tutto il villaggio. Stussy, che insieme a Morgans è l'unica a sapere che è stato proprio il Tamatebako ad esplodere, cerca di scappare dal palazzo "decadente", mentre l'uccello/reporter coglie l'occasione per scattare qualche foto al crollo. Peccato che, a quanto pare, Morgans non sia in grado di volare! Divertita dalla cosa, Stussy "stuzzica" Morgans dicendo che fa comunque bene a scattare delle foto, perché dare in anticipo la notizia della fine della ciurma di Big Mom sarà qualcosa di epocale!

Ma mentre ormai tutti danno per spacciati Big Mom e la sua ciurma, succede qualcosa che ha dell'incredibile: usando i suoi poteri, Streusen trasforma Whole Cake Chateau in una torta di panna e pan di Spagna! Grazie all'intervento di Streusen, sia le persone all'interno di Whole Cake Chateau che gli abitanti di Whole Cake Island sono in salvo, anche se il prezzo da pagare è stato quello di trasformare l'intera struttura in un'enorme torta. Ben protetta da Zeus, Mama guarda il suo bellissimo castello ridotto ad una torta. Una torta che non ha nemmeno un buon sapore ma che, a detta di Mama, "riempiono lo stomaco". Che strano potere, quello di Streusen...

Mentre i figli di Big Mom (a parte Katakuri, che già sapeva tutto) analizzano quello che è appena successo, Mont d'Or viene raggiunto dagli abitanti di Whole Cake Island, che giustamente chiedono al ministro perché il palazzo è caduto. Mont d'Or intima a tutti di stare zitti e, arrabbiatissimo, ordina agli abitanti di Whole Cake Island di dire a tutti gli abitanti delle isole di Totland che i pirati Firetank e la ciurma di Cappello di Paglia non devono uscire dai confini dell'arcipelago!

Arrivati all'incirca a metà tra il nascondiglio di Bege e la posizione della Sunny, i pirati dell'alleanza possono finalmente uscire dal corpo di "Boss". Bege dice a tutti che ora le loro strade si dividono e, quando Nami prova a ringraziare il pirata, questo risponde immediatamente dicendo che non vuole essere ringraziato per quest'atto di "bontà". Interviene C.C. che, arrabbiato, dice a Nami che è stato lui a portarli in salvo, ma la ragazza ricorda allo scienziato i suoi disgustosi esperimenti sui bambini. Ancora arrabbiata con C.C. per quanto visto a Punk Hazard, Nami dice alla "carogna" che ora non hanno più bisogno di lui, e che può finalmente andare a morire "da qualche altra parte". Come prestabilito, Bege restituisce (lanciandolo) il cuore a C.C. e Nami, ancora arrabbiata, dice a "Boss" che avrebbe dovuto distruggerlo. Lontano dai ragazzi e finalmente felice d'aver riavuto il suo cuore, C.C. urla a Bege e agli altri che non dovrà mai più rivedere le loro facce. Una cortesia che Nami e gli altri sicuramente apprezzeranno...

Vito controlla quello che è successo a Whole Cake Chateau con un binocolo, intravedendo che il castello si è trasformato in una torta, salvando tutti. Bege intuisce subito che è opera di Streusen, un tizio dai poteri che il pirata sembra davvero temere. Rufy si rivolge quindi a Bege chiedendogli se ora devono solo fuggire da Whole Cake Island, ricevendo una risposta affermativa da "Boss", ancora un po' scosso dalla rocambolesca prima parte della fuga. Una volta arrivati alla Sunny, i ragazzi avranno davanti a loro un intero giorno di navigazione prima di uscire dall'arcipelago delle Totland, quindi devono sbrigarsi se vogliono salvare la pelle. Perché si, Big Mom avrà già mobilitato le sue truppe, e questi non vedono l'ora di poter mettere le mani su un Mugiwara o un Firetank!

Prima di dividersi, Bege pianta un cartello davanti ai ragazzi dove viene indicata la direzione della Sunny e, successivamente, "Boss" si trasforma in carroarmato per andare nella direzione opposta! Sanji urla a Bege di smetterla con questi siparietti, ma il pirata risponde dicendo che questo fa parte della sua sopravvivenza! Chiffon e Vito chiedono di poter salutare i ragazzi, ma Bege vuole andarsene in fretta e furia perché, a suo dire, la "vera fuga" inizia ora! D'altro canto, anche i Mugiwara si stanno organizzando per tornare presto alla Sunny, con Brook e Chopper che si offrono di andare a recuperare il "Submerge Shark" (il piccolo sommergibile a forma di squalo usato da Brook e Pedro per passare inosservati agli occhi dei pirati di Mama). Jinbe e gli altri si dirigeranno invece verso la costa per recuperare la Sunny.

I figli di Big Mom si stanno riorganizzando e Katakuri, mantenendo la sua proverbiale calma, dice al fratello Daifuku di formare due squadre: una si occuperà di inseguire i Firetank, mentre gli altri andranno alla ricerca dei Mugiwara. Smoothie, che è rimasta insieme a Mama, dice alla madre di non preoccuparsi e che riporteranno presto indietro sia Bege che i Mugiwara. Ma proprio mentre Smoothie le sta parlando, Mama ripensa alla torta nuziale distrutta e a tutta la cura che c'aveva messo nello scegliere gli ingredienti e le decorazioni. Mama dice che voleva mangiare davvero quella torta e Smoothie, spaventata, nota che lo sguardo della madre si è trasformato in quello di uno dei suoi terribili "attacchi di fame"!

via | Mangahelpers