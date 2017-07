One Piece, spoiler capitolo 873

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 22 luglio 2017

Capitolo che già preannuncia una pausa di settimana, questo 873 di One Piece! Eppure è un capitolo abbastanza importante, perché Eiichiro Oda ci lascia con un cliffanger mozzafiato!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 872 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 873.

Riassunto e spoiler capitolo 872 (link)

Spoiler capitolo 873

Mentre alcuni dei figli di Big Mom stanno aiutando gli abitanti di Whole Cake Island travolti dalla caduta dello Whole Cake Chateau trasformato in torta, l'ex Barone Tamago sta parlando con Katakuri, Compote e i figli più anziani di Mama circa quanto accaduto durante il tea party. Tamago non sapeva del tradimento di Bege (che giudicava un uomo dalle grandi capacità) e di come i Mugiwara siano riusciti a mandare all'aria il piano di assassinio dei Vinsmoke, e la cosa sembra ancora incredibile anche al resto della ciurma. Compote, però, mette un appunto su un dettaglio che i figli di Mama ancora non sanno: chi ha causato quell'esplosione? Il fatto stesso che Bege abbia tagliato fuori dalle comunicazioni esterne l'intero Whole Cake Chateau è, a detta di Tamago, una prova di quanto è accaduto con i Pirati del Sole che, poco prima del Tea Party, se se sono andati in fretta e furia. A comunicare la notizia è ovviamente Pekoms, che però non sapeva di quanto accaduto tra Jinbe e Mama. A detta degli altri, Jinbe ha comunicato a Mama di volersi ritirare dalla ciurma per dare un segnale ai Pirati del Sole e, contemporaneamente, per far infuriare Linlin. Mentre i fratelli parlano sul dafarsi, Katakuri viene informato circa l'invio di truppe che stanno inseguendo Bege e Rufy, mentre altri stanno andando ad occuparsi del Germa 66. Rassicurato dalla cosa, Katakuri ordina a Brulee di andare con lui alla ricerca di Rufy e la donna, che è ancora infuriata per com'è stata trattata dai Mugiwara, prega il fratello di far fuori "Cappello di Paglia" e gli altri. Ma Katakuri voleva già occuparsi di persona della faccenda, ed il motivo è presto detto: Katakuri pensa che Rufy possa diventare un pericolo per Mama, quindi bisogna farlo fuori prima che diventi troppo potente!

Mentre Katakuri e gli altri si preparano, Smoothie arriva correndo dicendo a tutti di scappare o di mettersi al riparo. Mont d'Or e gli altri non capiscono il motivo di tutta questa agitazione, ma appena Big Mom appare alle spalle di Smoothie con il mano quello che sembra essere il corpo senza vita di Opera, tutti capiscono che Linlin è stata colta da uno dei suoi improvvisi e feroci "attacchi di fame"! Tanto voleva mangiare quella torta nuziale di cui ha curato ogni singolo dettaglio che Big Mom, non potendone assaggiare nemmeno un pezzo, è andata letteralmente su tutte le furie, e questo si sta ripercuotendo su ogni cosa incontri il cammino dell'Imperatrice Pirata! Smoothie sa bene che, per curare il disordine alimentare di Big Mom, bisogna portare alla donna il cibo che desidera...e l'unica cosa che vuole Big Mom è la torta nuziale! L'unico uomo in grado di soddisfare questa richiesta è Streusen, ma purtroppo il capo-cuoco non è riuscito ad atterrare bene, infortunandosi gravemente. E dato che ne avrà per qualche giorno, Streusen non sarà in grado di preparare una nuova torta nuziale! Questo è un bel problema perché, se continua così, Mama distruggerà presto l'intera Whole Cake Island...

Interviene quindi Slurpelo che, di sua iniziativa, dice a Mama che esiste un'altra torta nuziale! Ovviamente questa è una bufala bella e buona, ma Slurpelo riesce ad attirare l'attenzione di Mama con parole suadenti, promuovendo questa torta come "migliore" di quella del matrimonio. Peccato che la torta sia stata "rubata" dai Mugiwara, che ora sono diretti sulla costa Sud-Orientale dell'isola con il maltolto! Slurpelo è riuscito a fermare Mama e a indirizzare la sua rabbia alimentare verso Rufy e gli altri, cogliendo così due piccioni con una fava. Il piano sembra funzionare, ma Mama si rivolge "spaventosamente" verso Slurpelo dicendogli che, se ha mentito, gli ruberà tutta la vita che gli rimane! Chiamato Zeus, Mama si dirige verso il luogo indicato da Slurpelo che, sapendo d'aver detto una bugia, si preoccupa ora per la sua vita! Smoothie pensa che devono usare il tempo a disposizione per fare una nuova torta perché, scoprendo che i Mugiwara non hanno nessuna torta nuziale, Mama tornerà sicuramente a distruggere l'isola. Slurpelo dice a Smoothie che sarà comunque impossibile preparare una nuova torta come quella desiderata da Mama: con Streusen K.O. e gli ingredienti speciali ormai esauriti, come faranno a replicare in così poco tempo la torta nuziale che Mama brama così tanto? E dato che Mama non ha assaggiato nemmeno un pezzettino della torta nuziale, il tema del dolce sarà qualcosa inerente alla "dolce torta che Mama non è riuscita a mangiare"...una cosa impossibile, insomma!

Interviene qui Pudding che, annunciando di voler dare una mano, dice ai ragazzi che la torta dev'essere una Chiffon al Cioccolato. Pudding afferma che, quando si parla di cioccolato, lei è in grado di tener testa persino a Streusen, e su questo si sente abbastanza sicura. C'è solo un problema: l'esperta di torte Chiffon è ovviamente Chiffon, la moglie di Bege "il traditore"! Pudding fa uscire il suo "lato malvagio" dicendo a tutti che Chiffon farà la torta insieme a lei e, dopo aver detto a tutti che gli ingredienti speciali ci sono ancora e che il cioccolato migliore si trova a Cocoa Island, la ragazza da appuntamento a Slurpelo proprio sulla sua isola...perché è lì che dovranno condurre Mama una volta che questa sarà tornata dopo "l'annientamento" della ciurma di Rufy! Pudding sembra provare ancora risentimento nei confronti di Sanji che, a suo dire, l'ha "insultata" quando ha detto che il suo terzo occhio è "bellissimo". E questa torta, in qualche modo, ripagherà Mama degli sforzi che avrà compiuto l'Imperatrice...

Nami, ben al sicuro sulle spalle di Jinbe, dice a tutti di correre quanto più velocemente possibile, in modo da seminare subito gli inseguitori. Rufy si lamenta del fatto che Nami gli stia dando ordini seduta comodamente sulle spalle di Jinbe, ma Sanji lo zittisce immediatamente dicendo che la ragazza può farlo perché "è bella". Nami ricorda una strada che potrebbe portarli subito lontano dalla Foresta Tentatrice, ma c'è sempre il rischio di passare dagli alberi/homies che, essendo vivi grazie all'anima di Mama, daranno sicuramente problemi ai ragazzi. Ma in lontananza, Nami scorge un profilo familiare: è King Baum! Un albero chiamato Lady Tree ha curato le ferite di King Baum (rattoppato sarebbe il termine giusto) e questo, una volta raggiunto da Nami, non può far altro che assecondare nuovamente i desideri della ragazza che, grazie alle Vivre Card di Mama (o meglio, a un pezzettino che è riuscita a strappare prima che Big Mom le rubasse il resto), può ancora controllare gli homies! Visto che King Baum è a capo della Foresta Tentatrice, i ragazzi riusciranno a passare attraverso di essa senza problemi, nonostante siano stati avvistati dagli uomini della ciurma di Mama. King Baum non è ovviamente d'accordo, ma Nami riesce a domarlo come sempre...

Mentre i ragazzi passano dalla Foresta Tentatrice, avviene però un imprevisto...ed è un imprevisto molto, molto grave: Mama piomba su di loro, ed è intenzionata a mangiare la sua torta nuziale!