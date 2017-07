La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a giugno 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 24 luglio 2017

Cosa è successo a giugno nella top ten dei fumetti più venduti negli USA? Scopritelo insieme a noi, perché ci sono alcune novità molto importanti!

Classifica molto particolare questa dei dieci fumetti più venduti negli USA a giugno 2017. Particolare soprattutto per la Marvel che, in pieno periodo Secret Empire, riesce ad azzeccare l'uscita vincente che fa da traino a tutte le altre proposte della mesata! E indovinate un po' qual è stato il fumetto più venduto nel mese d'uscita di Spider-man: Homecoming, primo film della premiata ditta Sony/Marvel Studios? Esatto: Peter Parker: The Spectacular Spider-man #1! Sicuramente un risultato importante per la Marvel che, nel mese d'uscita di Dark Days: The Forge #1 della DC Comics, piazza al primo posto un nuovo numero #1 nel bel mezzo della narrazione Secret Empire!

Ritorna anche Star Wars: Darth Vader #1 che, con comodità, si piazza al terzo posto della top ten garantendo alla Marvel ben due dei gradini più alti della classifica. La DC Comics non può comunque lamentarsi perché, grazie alle varie uscite dedicate al buon Batman (tra cui il non albo di Dark Knight: The Master Race III), occupa tutte le posizioni dalla quarta alla sesta. Seguono a ruota il primo numero del discusso Edge of Venomverse e gli albi #4 e #5 di Secret Empire. Qui è importante notare il rendimento molto basso della maxisaga estiva marveliana che, arrivata già a più di metà della narrazione, non riesce a ripetere i numeri del mese scorso. Un calo nettissimo e importante, che fa palo con quanto dichiarato in passato dai vertici della Marvel sulla possibilità, non remota, di rivedere il metodo delle maxiuscite...

Di seguito potete osservare la classifica nella sua interezza. Buona lettura!



PETER PARKER: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN #1 DARK DAYS: THE FORGE #1 STAR WARS: DARTH VADER #1 BATMAN #24 DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE #9 BATMAN #25 EDGE OF VENOMVERSE #1 SECRET EMPIRE #4 SECRET EMPIRE #5 THE WALKING DEAD #168



via | Diamond Comic Distributors