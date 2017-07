La top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a giugno 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 25 luglio 2017

Classifica corposa questa dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli States a giugno 2017, dove a farla la padrona troviamo la Image Comics e la DC Comics!

La Image Comics prova di nuovo a riprendersi la top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli States, ma la DC Comics non è stata da meno ed ha infastidito a dovere la terza casa editrice americana con una serie di uscite davvero prelibate! Ma è comunque il quinto TP di The Wicked & The Divine il TP più venduto di giugno nonostante, come detto, il terzo volume di DC Super Hero Girls sia riuscito a piazzarsi quasi al primo posto in classifica! La Image chiude comunque con il botto piazzando ben quattro fumetti su dieci nella Top Ten, ma non riesce più ad avere quel "controllo" sulla classifica dei graphic novel e trade paperback che aveva in passato. Un primato che, con mesi di alternanza, viene messo sempre in discussione dalla Marvel e dalla DC Comics che, grazie alle raccolte delle serie sui supereroi più amati dei rispettivi roster, riescono a piazzarsi nelle posizioni più alte della classifica.

E anche in giugno, la Image ha dovuto condividere il primato con la DC Comics che, con l'uscita di TP importanti dedicati ad Harley Quinn e ai Teen Titans (senza dimenticare il buon Nightwing, presente anch'egli in classifica), piazza ben quattro volumi in classifica. A sto giro l'outsider è la Marvel che, grazie al secondo volume di Spider-man/Deadpool e al primo volume di Star Wars: Doctor Aphra, riesce comunque ad entrare nella top ten del mese. Un risultato tutto sommato accettabile, ma che diventa quasi nullo rispetto all'incredibile mole di uscite del mese scorso.

Di seguito la classifica completa.



THE WICKED & THE DIVINE VOL. 5: IMPERIAL PHASE I DC SUPER HERO GIRLS VOL. 3: SUMMER OLYMPUS MOTOR CRUSH VOLUME 1 DESCENDER VOLUME 4: ORBITAL MECHANICS SPIDER-MAN/DEADPOOL VOLUME 2: SIDE PIECES TEEN TITANS VOL. 1: DAMIAN KNOWS BEST HARLEY QUINN VOL. 2: THE JOKER LOVES HARLEY STAR WARS: DOCTOR APHRA VOLUME 1: APHRA A.D.: AFTER DEATH HC NIGHTWING VOL. 2: BACK TO BLUDHAVEN TP

via | Diamond Comic Distributors