Marvel Legacy #1, online due teaser con Black Panther e Starbrand

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 28 luglio 2017

Marvel Legacy #1 non arriverà sugli scaffali delle fumetterie americane prima di settembre 2017, ma la casa editrice americana sta già rivelando le prime indiscrezioni su questa nuova storia!

Tutti stanno aspettando Marvel Legacy #1, albo che segnerà quella che sarà una nuova (ennesima) era del Marvel Universe. Ma per guardare al futuro, Jason Aaron (autore) e Esad Ribic (disegnatore) hanno pensato di dare un'occhiata al passato. Un passato che arriverà ad oltre un milione di anni fa quando, come potete vedere dai primi teaser realizzati da Mike Deodato Jr. per Marvel Legacy #1, gli Avengers muovevano i loro primi, pelosi, passi sulla Terra! Ma chi sono esattamente questi Black Panther e Starbrand di un milione di anni fa? E perché la Marvel è andata così indietro nel tempo?

La storia, di cui al momento si sa ancora poco, si concentrerà anche su quello che è accaduto quando ancora il Marvel Universe stava prendendo forma. E vi sembrerà assurdo, ma anche in un passato così lontano c'erano gli Avengers: Odino, Iron Fist, Ghost Rider, Agamotto (si, proprio lui) e Phoenix erano i primi Vendicatori della storia che, insieme a Black Panther e Starbrand, dominavano il quasi neonato universo Marvel!

Marvel Legacy #1 sarà pubblicato dalla Marvel a settembre di questo 2017.

via | Comic Book Resources