Milestone Media, Jim Lee ha riconfermato il rilancio dell'etichetta

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 31 luglio 2017

La Milestone Media è stata un'etichetta indipendente molto importante per la DC Comics e, dopo la sua chiusura, in molti ne auspicarono il ritorno. Ritorno che potrebbe avvenire in questo 2017!

Nei gloriosi e bizzarri anni novanta del fumetto americano, la DC Comics fu protagonista (in positivo) di un'iniziativa molto particolare chiamata Milestone Media. Fondata nel 1993 da un nutrito gruppo di artisti ed autori di colore, la Milestone Media è stata un'etichetta cross-mediale che aveva come obbiettivo quello di creare personaggi afroamericani degni di nota. Personaggi come Static, ad esempio, di cui gli americani ricordano ancora con affetto sia il fumetto che la serie animata. E finalmente, dopo un paio d'annetti di relativo silenzio, Jim Lee ha dichiarato che la DC Comics ha intenzione di rilanciare presto i personaggi della Milestone!

Chiusa nel 1997, la DC Comics aveva intenzione di rilanciare la Milestone già nel 2015, ma da allora le notizie in merito sono sempre state molto poche. E considerato che i personaggi della Milestone bazzicavano nelle testate della DC Comics, nessuno credeva più nel progetto. Ma Lee ha confermato che ci sarà una "Terra-M", e che Static e compagnia bella torneranno presto a farci compagnia!

Speriamo che non sia l'ennesimo fuoco di paglia...

via | Newsarama