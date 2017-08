Guardians of the Galaxy Vol 2, online il video di Inferno

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 7 agosto 2017

Chi ha visto Guardians of the Galaxy Vol 2 sa bene che, durante i titoli di coda, si può "udire" una canzone molto particolare. Una canzone di cui ora abbiamo anche un videoclip!

Che Guardians of the Galaxy Vol 2 fosse un film decisamente sopra le righe l'abbiamo visto tutti, ma che si arrivasse a produrre un videoclip di "quel brano", beh...è davvero un tocco di classe! Se ancora non ci siete arrivati, il videoclip di cui sto parlando è quello di Inferno, canzone udibile proprio in un momento particolare di Guardians of the Galaxy Vol 2. Il video è la cosa più "kitsch" e divertente che mi sia capitata di vedere ultimamente, ed è stata accompagnata da una brevissima campagna sui social operata da quel mattacchione di James Gunn, regista e anche lui protagonista del video (vi sfido a scovarlo).

This may be the greatest thing I’ve ever worked on - a #GuardiansInferno video coming with #GotGVol2 on home video. pic.twitter.com/1VQp8eXzAs — James Gunn (@JamesGunn) 10 luglio 2017

Interpretata da quel genio indiscusso di David Hasselhoff, la canzone è un chiarissimo tributo agli anni settanta/ottanta della musica americana e, se vi va di cantarla, più in basso troverete il twett di Gunn con il testo completo. Ma prima vi invito caldamente a guardare il videoclip perché, ve lo assicuro, vi sbellicherete dalle risate. Soprattutto quando individuerete Dave "Batista" Bautista e Chris Pratt!

Ah, ovviamente c'è anche un cameo di...indovinatelo da soli!

Here are the lyrics to Guardians Inferno I wrote on Notes in the back of a car on my ride home. pic.twitter.com/CHhnKglD9S — James Gunn (@JamesGunn) 22 aprile 2017

via | Collider