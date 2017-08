La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a luglio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 14 agosto 2017

Conferme, successi annunciati e sorprese sono gli ingredienti di questa top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a luglio 2017!

Top ten davvero interessante questa dei dieci fumetti più venduti negli USA nel luglio appena trascorso. E lo è soprattutto se seguite l'eterna lotta tra Marvel e DC Comics. Una lotta che vede prevalere la Marvel in termini di vendite e numero di fumetti collocati in top ten, ma che va a premiare la DC Comics con tre piazzamenti importanti, tra i quali il primo posto in classifica con Dark Days: The Casting #1, spin-off della nuova maxisaga "batmancentrica" dell'universo DC.

Se la cavano bene anche i due numeri di Batman (#26 e #27) di giugno/luglio, mentre la Marvel riesce a strappare alla DC Comics una delle tre posizioni della vetta solo grazie all'ennesimo numero #1 di Astonishing X-Men. Benino i numero #6 e #7 di Secret Empire, mentre il numero #33 di Star Wars guadagna "solo" il settimo posto. Ma fate attenzione al decimo posto di Spider-man II #1, perché è quello il vero "dato" di questa mesata: come ha fatto un numero così atteso di Spider-man a piazzarsi così in basso? Io l'ho sempre detto che troppe sfornate di numeri #1 avrebbero fatto male alla Marvel, prima o poi...

E se c'è uno Spider-man che non si esprime a dovere, dall'altro abbiamo un Deadpool che con testate speciali e robe folli come questo Deadpool kills Marvel Universe Again #1 riesce addirittura a piazzarsi sotto a Star Wars! Comunque bisogna dire alla Marvel che le "minestre riscaldate" non sono mai buone come quelle appena preparate, e questa mania di riproporre vecchie storie in nuovi "formati" dovrà pur finire, prima o poi.

Di seguito, come sempre, trovate la classifica mensile dei fumetti più venduti negli USA nella sua interezza.



DARK DAYS: THE CASTING #1 ASTONISHING X-MEN #1 BATMAN #26 BATMAN #27 SECRET EMPIRE #6 SECRET EMPIRE #7 STAR WARS #33 DEADPOOL KILLS MARVEL UNIVERSE AGAIN #1 THE WALKING DEAD #169 SPIDER-MEN II #1



