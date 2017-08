La top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a luglio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 17 agosto 2017

Classifica ben più variegata quella dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a luglio rispetto a quella dei dieci spillati. Ma una cosa è certa: qui, Marvel e DC Comics hanno meno potere!

Top ten davvero particolare quella dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA nel luglio di questo caldissimo 2017. Ed è un luglio che ha premiato la Image Comics, qui presente in classifica con ben tre volumi, di cui uno è anche il "vincitore" della mesata. Sto parlando ovviamente del secondo TP di Monstress, ottima storia firmata da Marjorie Liu e disegnata da Sana Tanaka. Sorprende (anche se non dovrebbe, considerato il blasone della serie animata da cui è tratto il volume) il secondo posto del primo TP del fumetto dedicato a Rick e Morty della Oni Press. Un TP che, come avete sicuramente capito, raccoglie quelle che sono le prime storie della serie a fumetti ispirata a questo strampalato cartoon americano. Il terzo posto è invece di Star Wars Volume 5: Yoda's Secret War, TP della Marvel che raccoglie i rispettivi albi della saga fumettistica ispirata a Star Wars.

Tutto sommato, grazie anche a prodotti di qualità come Monstress, Curse Worlds (presente nella top ten con il suo primo TP) e Black Science (arrivato già al sesto volume), la Image Comics riesce a rimanere la "regina" del comparto Graphic Novel/TP americano. Ma questo mese si son visti in classifica due volumi della Dark Horse Comics (il primo TP di Legend of Korra e il quinto TP di Serenity), due/tre della DC Comics (il terzo TP di Flash e i due volumi di Batman/TMNT, questi ultimi editi insieme alla IDW Publishing), uno della Marvel e uno della Oni Press. Certo, questo non vuol dire assolutamente nulla, ma è meglio se la Image Comics inizi a ponderare bene come programmare le uscite mensili delle serie regolari, perché i due competitor più pericolosi hanno sempre qualcosa da pubblicare. E lo avranno sempre, considerata l'enorme mole di personaggi e serie che pubblicano mensilmente!

Di seguito trovate la top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a luglio 2017 nella sua interezza:



MONSTRESS VOLUME 2 TP RICK AND MORTY VOLUME 1 TP STAR WARS VOLUME 5: YODA’S SECRET WAR TP CURSE WORDS VOLUME 1 TP THE FLASH VOLUME 3: ROGUES RELOADED TP THE LEGEND OF KORRA VOL. 1: TURF WARS PT 1 TP BATMAN/TMNT TP BATMAN/TMNT ADVENTURES TP BLACK SCIENCE VOLUME 6 TP SERENITY VOLUME 5: NO POWER IN THE ‘VERSE HC

