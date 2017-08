One Piece, spoiler capitolo 875

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 18 agosto 2017

Capitolo del dopo ferragosto davvero "caliente" questo 875 di One Piece! Anche se Eiichiro Oda sta tirando un po' per le lunghe questa saga, le emozioni e colpi di scena non mancano, e presto dovremmo vederne delle belle!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 874 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 875.

Riassunto e spoiler capitolo 874 (link)

Spoiler capitolo 875

Brook e Chopper stanno raggiungendo la Sunny passando per le profondità marine, ma essendo ancora nel territorio di Big Mom, anche il mare è qualcosa di totalmente diverso rispetto al resto del mondo. Pare infatti che, a detta di Chopper, il fiume che stanno finendo di attraversare è fatto interamente di panna, e la renna ha aperto i portelloni per mangiare un po' di quella delizia. Tutto questo non va giù al povero Brook che, oltre a guidare il sottomarino, deve fare i conti con tutta quella "robaccia appiccicosa" che Chopper sta portando dentro l'imbarcazione. I nostri avvistano anche un tritone intento a "far qualcosa" e, almeno per il momento, il viaggio dei due sembra abbastanza tranquillo...

Mentre cercano di schivare gli attacchi di Big Mom e Prometheus, Jinbe spiega a Rufy e gli altri cosa sta succedendo all'Imperatrice Pirata e quali sono i rischi degli "attacchi di fame" della donna. Jinbe dice che solo il piatto/dolce che Big Mom desidera mangiare può placare la sua furia, e questo sembra essere proprio la Torta Nuziale che Rufy ha distrutto (e, a quanto pare, parzialmente mangiato) durante il Tea Party! Rufy non sembra rendersi conto del danno che ha provocato e continua a dire che la torta era buonissima, ma gli altri sono più preoccupati a scappare da Mama piuttosto che a concentrarsi su quanto avvenuto al Tea Party. Il problema è che la Foresta, come sappiamo bene, sta facendo di tutto per confondere i ragazzi. Come se non bastasse, la Vivre Card di Laura non funziona per via di Big Mom che, ovviamente, ha più potere sugli homies rispetto a quel piccolo pezzo di carta! Però i ragazzi sono riusciti, grazie a Nami e alle sue "palline nere temporalesche", ad attirare verso di loro la nuvola Zeus, mezzo di trasporto/arma/homies che ha permesso a Big Mom di arrivare da loro in pochissimo tempo. E considerato che Zeus sembra essere una pedina molto importante di Big Mom, Nami sta continuando a nutrire la nuvola per evitare che questa possa tornare dall'Imperatrice Pirata. E la cosa, per il momento, sembra funzionare!

Big Mom riesce più a sopportare che Zeus vada appresso a Nami e soci e, infuriata, urla alla nuvoletta di tornare da lei. Anche Prometheus sembra riprendere Zeus ma questo, alla vista di nuove palline nere offerte da Nami, ignora gli ordini e torna a mangiare come niente fosse. Rufy sembra invece arrabbiato con Prometheus, che sta bruciando tutti gli alberi attorno a se. Il pirata prova a colpire Prometheus con una raffica di "Jet Gathling" caricata con l'haki, ma l'attacco viene assorbito con facilità dal piccolo sole, che si rigenera senza troppi problemi. Ancora infuriato con Zeus, Prometheus dice alla nuvola di tornare immediatamente da Mama. Ma Zeus è troppo goloso, e così dice a Prometheus che ritornerà nei ranghi subito dopo aver mangiato le ultime palline nere di Nami. Arrivati nei pressi del ponte e con ancora Prometheus e Mama alle spalle, Jinbe usa una tecnica che richiama l'acqua per "bagnare" il piccolo sole, che sembra qui risentire dell'attacco del pirata. Jinbe spiega ad un incredulo Rufy che Prometheus altro non è che un pezzo di fuoco concentrato ed animato...una specie di piccolo incendio parlante che può essere rallentato con un po' d'acqua! Lievemente in difficoltà per via dell'ultimo attacco di Jinbe, Prometheus è costretto a ripiegare e, visto come si sono messe le cose, alcuni degli homies/animali della foresta hanno deciso di sorpassare Mama per provare ad attaccare i Mugiwara...

Gli homies sono molto veloci e riescono a raggiungere facilmente Rufy e gli altri, che ora sono costretti a combattere contro questi strani avversari. Uno di questi (una specie di spaventapasseri) sembra addirittura riconoscere Pedro mentre Jinbe, preoccupato per come si stanno mettendo le cose, dice a tutti di radunarsi in un sol punto e di procedere compatti, senza disperdersi. Rufy capisce che Jinbe ha detto una cosa giusta e, agguantata Carrot, il pirata corre dritto avanti a se. Zeus, invece, sembra attratto da una delle "Egg Tempo" di Nami e, dopo averla inghiottita direttamente dal bastone della ragazza, la nuvola inizia ad aumentare di dimensioni esclamando tutta la sua gioia per il "buonissimo pasto" che gli è stato offerto. Sanji capisce che la situazione si sta mettendo male e prende con se Nami che, a quanto pare, aveva già previsto tutto! Ordinando a tutti di continuare a correre e di non guardare indietro, Nami usa il suo "Breeze Tempo" per far scoppiare tutte le uova inghiottite da Zeus che, ormai diventato una nuvola enorme, colpisce direttamente con un fulmine devastante l'intera foresta, travolgendo sia Big Mom che Prometheus! I ragazzi sembrano salvi, ma l'esplosione è stata davvero enorme!

Il fulmine lanciato da Nami tramite Zeus sulla Foresta è stato visto praticamente da tutti gli abitanti delle isole dell'arcipelago, Slurpelo e Katakuri compresi. Ed è proprio Slurpelo che, dalla poppa della Sunny, dice a Brook e Chopper che Big Mom avrà sicuramente ucciso Rufy e gli altri. Brook e Chopper sembrano sconvolti e Slurpelo, in un atto di strana pietà, dice loro che avranno salva la vita se decideranno di andarsene con quello "strano sottomarino". Ma Brook e Chopper rifiutano l'offerta dicendo che la Sunny e loro e non si tocca!

Chiffon ha deciso, contro il volere di Bege, di seguire Pudding sul suo tappeto volante. Chiffon ha convinto Bege dicendogli che Rufy e gli altri hanno salvato sua sorella Laura e che lei, per dimostrare loro gratitudine per l'atto compiuto, deve aiutarli. E Chiffon sembra davvero convinta della cosa, a tal punto da dichiararsi felice di voler preparare una torta insieme a Pudding. Affidato Prez al marito con la premura di accudirlo se dovesse succedergli qualcosa, Chiffon ha deciso di voler essere una vera "donna d'onore", e farà di tutto per mantenere fede alla parola data. Peccato che, sorvolando il luogo dove Zeus ha scatenato il suo attacco, Pudding abbia rivelato quelle che potrebbero essere le sue vere intenzioni dichiarando che questo è il posto dove si trova "quell'idiota di Sanji"!

Cosa vuole realmente Pudding? E che ne sarà di Chiffon?

