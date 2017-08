Gundam, l'RX-0 Unicorn in scala reale sovrasterà presto Odaiba

In molti avevano rimpianto la rimozione del Gundam RX-78-2 da Odaiba, isola artificiale della baia di Tokyo che ha ospitato l'enorme installazione. Ma non preoccupatevi, perché a sostituirlo ci sarà presto l'RX-0 Unicorn!

Se avete rimpianto la possibilità d'aver visto dal vivo il Gundam RX-78-2 che era stato installato nel 2015 sull'isola di Odaiba (Tokyo), potete già da ora iniziare a mettere i soldini da parte per un viaggetto in Giappone: a fianco del Diver City Complex di Odaiba sarà eretta la statua "in dimensioni reali" del Gundam RX-0 Unicorn, protagonista robotico della serie di light novel Mobile Suit Gundam Unicorn e dell'OVA tratto dai romanzi! Come potete vedere dalle prime immagini pubblicate su Twitter, l'RX-0 Unicorn sembra davvero maestoso e, diversamente dal suo predecessore (un gigante di "soli" 18 metri), il nuovo Gundam sovrasterà l'isola dall'alto dei suoi quasi 20 metri!

Un'altra delle funzionalità introdotte dall'RX-0 Unicorn sarà la possibilità di articolazione dello stesso, cosa che mancava alla precedente installazione. Bisognerà quindi vedere l'attrazione ultimata prima di capire quanti e quali movimenti compirà la statua che, pur essendo una riproduzione, avrà sicuramente un peso notevole.

Su Twitter dicono che il montaggio finirà in autunno, giusto in tempo per la stagione invernale di Odaiba, meta preferita dello shopping a Tokyo.

