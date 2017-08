One Piece, spoiler capitolo 876

La tensione rimane altissima in questo capitolo 876 di One Piece, dove scopriamo (o meglio, approfondiamo) alcuni dettagli su un personaggio molto, molto particolare! Pure troppo particolare, direi!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 875 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 876.

Rufy nota che la potenza del fulmine scagliato da Zeus (con la complicità di Nami) su Big Mom è stata davvero devastante. Ma basta vedere l'enorme cratere che si è formato proprio nel punto in cui si trovava l'Imperatrice Pirata per capire la portata (ma soprattutto la potenza) dell'attacco! Nami dice che non sarebbe riuscita a creare nulla di simile solo con il suo Clima-Tact mentre Diego, osservando il cratere, chiede se quel fulmine abbia disintegrato Big Mom e il resto dei suoi uomini. Gli altri pensano che probabilmente Mama è stata seppellita dall'attacco, e ora si trova proprio in fondo al cratere. Ma Jinbe sente un rumore di passi...

Nonostante sia stata colpita da un attacco che avrebbe ucciso praticamente chiunque, Mama sembra sopravvissuta alla combinazione Nami/Zeus ed ora, infuriata come mai, la donna urla a squarciagola di consegnarle la famosa "Torta Nuziale"! I ragazzi non riescono a capire come Mama sia riuscita a resistere ad un attacco del genere, ma Jinbe ricorda a tutti che gli "Attacchi di Fame" dell'Imperatrice Pirata la rendono praticamente invulnerabile, molto più di quanto non lo sia già. Appurato che Mama è ancora viva, i ragazzi sentono il rumore dei suoi passi ma non vendono la donna uscire dal cratere, segno che questo è così profondo che nemmeno Big Mom può arrampicarvicisi. Ma Big Mom ha deciso semplicemente di "attraversare" il terreno camminando e, iniziando a correre in linea retta, Charlotte Linlin si lancia all'inseguimento di Rufy e della sua ciurma! I ragazzi scappano a gambe levate mentre Mama, sempre più infuriata, urla ai Mugiwara di consegnargli la sua torta nuziale...

Impegnati a fuggire da una Mama più che inferocita, i ragazzi vengono raggiunti da Pudding e Chiffon, che si avvicinano al gruppetto dall'alto grazie al comodo tappeto volante della ragazza. Pedro e Rufy sono giustamente arrabbiati con Pudding per il comportamento che ha avuto la ragazza, e il capitano vorrebbe tanto che la ormai ex promessa sposa di Sanji se ne vada. Ma Pudding non vuole andarsene ed anzi, per nulla intimorita da Rufy, questa rivela che ha qualcosa di molto importante da dirgli. Ma appena Sanji da prova del suo "amore" a Pudding dicendole che è felice di vedere che lo splendido viso della ragazza non è stato deturpato, la figlia di Big Mom inizia a schiumare dalla bocca assumendo, al contempo, gli stessi occhi "a cuoricino" del pirata/cuoco! Chiffon cerca di far riprendere Pudding dicendole che Big Mom sta risalendo in superficie e che quindi hanno poco tempo per spiegare ai ragazzi la situazione, ma questa sembra cambiare nuovamente umore diventando "cattiva" ed urlando ai Mugiwara che Mama li ucciderà sicuramente! Chiffon rimprovera Pudding che, a quanto pare, sembra ormai emotivamente fuori controllo (è diventata una specie di bipolare, se così vogliamo dire), e si offre di spiegare ai Mugiwara cosa sta accadendo: Mama si è ficcata in testa che sono stati loro a rubare la torta nuziale e quindi, fino a quando non riceverà il cibo che scatenato il suo "Attacco di Fame", inseguirà i ragazzi praticamente ovunque! Il tutto viene intervallato da continui "sbalzi di umore" di Pudding che, ovviamente, fanno arrabbiare ancora di più il già scontroso Rufy!

Chiffon chiede quindi a Sanji se è davvero bravo a fare i dolci "come dicono", perché a lei e a Pudding serve una mano per preparare proprio la torta che fermerà il famoso "Attacco di fame" di Big Mom! Sanji risponde dicendo che, quando si tratta di cucinare, lui non è secondo proprio a nessuno, accettando quindi l'offerta di Chiffon! Grata ai Mugiwara per aver aiutato sua sorella Laura, Chiffon dice a Nami e agli altri che metterà in gioco la sua vita per loro, mentre la sempre emozionalmente confusa Pudding dice che lei sta facendo tutto questo solo perché la torta che voleva preparare per se è la stessa che potrebbe salvare i ragazzi. Pudding conclude il discorso con un "mio caro" rivolto a Sanji, cosa che fa capire ai Mugiwara che la ragazza è davvero tanto, tanto confusa!

Sanji chiede a Chiffon dove prepareranno la torta, e così la sorella di Laura dice al cuoco che gli ingredienti si trovano tutti su Chocoland, l'isola dove abita Pudding. Una volta terminata, la torta dovrà essere portata via mare fin dove si trova Big Mom e, fino a quel momento, i Mugiwara dovranno evitare qualsiasi contatto con l'Imperatrice Pirata! Sanji chiede quindi a Pudding e Chiffon di salire sul tappeto volante, ma l'ex sposa del pirata non sembra davvero intenzionata ad averlo a bordo (anche se, come avete capito, tra quello che dice e quello che pensa Pudding adesso c'è davvero un abisso). Mama si accorge che anche Pudding e Chiffon sono insieme ai Mugiwara e, chiedendo alle figlie cosa ci fa insieme al nemico, la donna prepara l'ennesimo, potentissimo, attacco di spada che ha tagliato in due il povero Re Baum. Salutati Rufy e gli altri, Sanji riesce a salire sul tappeto volante (che si chiama Rabian, tra l'altro), e promette all'amico che presto si rivedranno in mare. Ma Pudding, osservando bene la direzione presa dai Mugiwara, nota qualcosa di molto importante: i ragazzi hanno sbagliato completamente strada!

Pudding chiede a Rabian di tornare indietro e, sorvolando Rufy e gli altri, la ragazza li informa che stanno sbagliando direzione. Jinbe si accorge che quella con cui stanno parlando è la Pudding "buona" e così, rassicurato, il "Cavaliere del Mare" dice che loro stavano andando in quella direzione pensando che fosse la Costa Est. Ovviamente, per via dei vari scontri e per colpa degli alberi, sia Jinbe che il resto del gruppo hanno perso completamente la strada e Pudding, dopo aver indicato quale direzione prendere, lancia un attacco di massa del suo "Memories Fill" per confondere gli homies, che ora ricordano alcuni piccoli eventi di quando le loro anime erano ancora nei corpi originali. A detta di Pudding, questo terrà occupati per un po' gli alberi, in modo che i ragazzi possano proseguire verso la Costa Est senza troppi problemi. Sanji ringrazia Pudding e questa, che praticamente non s'era accorta della presenza del cuoco sul tappeto volante, viene colta nuovamente dai suoi attacchi di bipolarità...

Sorvolando la Sunny, Sanji nota che Brook e Chopper se la stanno vedendo con una serie quasi interminabile di nemici. Nemici che, come apprendiamo proprio da Brook e Chopper, arrivano sulla Sunny grazie allo specchio che si trova nella camera di Nami. Brook riceve quindi i complimenti di Katakuri per aver distrutto con facilità tutto l'esercito di scacchi mandato da Brulee, ma sia per Chopper che per lo "Scheletro Danzerino" è di vitale importanza togliere di mezzo lo specchio di Nami...anche se questo comporterà sicuramente le furie della ragazza! Slurpelo ride dicendo che anche loro hanno visto il fulmine caduto sulla foresta e che, con molta probabilità, nessuno dei Mugiwara farà ritorno. Ma il figlio di Mama non sa che il fulmine era diretto proprio su sua madre e che, mentre loro stanno parlando, Rufy e il suo gruppo sono quasi vicino alla costa. E Brook, dal canto suo, non sembra affatto intenzionato a voler lasciare la Sunny in mano a Katakuri e Slurpelo!

E così, mentre Prometheus rimprovera Zeus per aver attaccato Mama (con la nuvoletta che, seppur dispiaciuta, sembra ancora intenzionata a voler mangiare di nuovo quelle "deliziose uova"), Sanji dice a Pudding e Chiffon che non hanno tempo da perdere e che i suoi amici se la caveranno. Ora come ora, nella testa di Sanji c'è solo una cosa: la torta da preparare a Big Mom. E dev'essere una torta così buona da far svenire persino l'invulnerabile Imperatrice Pirata!

