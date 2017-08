Uragano in Texas, Scott Snyder dona il suo stipendio alle vittime

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 31 agosto 2017

L'uragano Harvey ha colpito duramente il Texas, ma per fortuna gli americani si sono subito attivati per aiutare le vittime del disastro. Ed anche Scott Snyder, uno degli autori più famosi della DC Comics, ha deciso di dare il suo contributo!

Il Texas ha dovuto subire le "ire" dell'uragano Harvey che, in poche ore, ha portato via qualcosa come 14 vite, causando danni stimati per oltre 40 miliardi di dollari. Ma è ovviamente alle vittime e agli sfollati che gli americani stanno cercando di provvedere nei due giorni seguiti all'ondata di disastri provocati dall'uragano e Scott Snyder, che sembra aver seguito con attenzione la vicenda, ha deciso di donare tutto il compenso ricevuto per la scrittura di Dark Nights: Metal #2 alla Croce Rossa, associazione in prima linea sin dall'inizio delle esondazioni.

Also, w #DCMetal issue 2, I'll be donating what I was paid to script to @RedCross for #harveyrelief. If ur picking it up pls give what u can — Scott Snyder (@Ssnyder1835) 30 agosto 2017

Come potete leggere dal tweet pubblicato da Snyder, l'autore ha poi chiesto a chi ha comprato l'albo di donare qualcosa per le vittime dell'uragano Harvey. Un gesto nobile ed un appello insieme, insomma. E data la devastazione provocata da Harvey nello stato del Texas, l'appello alla solidarietà di Snyder vale tanto quanto questo piccolo ma grande gesto di solidarietà dello scrittore americano.

Speriamo che i lettori americani si uniscano al buon cuore di Snyder e diano il loro contributo per aiutare le vittime dell'uragano Harvey.

