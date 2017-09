Marvel Legacy 1, online il video teaser del fumetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 4 settembre 2017

Come ogni volta che la Marvel vuole porre all'attenzione dei lettori uno dei suoi fumetti di prossima uscita, ecco che è spuntato il video teaser di Marvel Legacy #1!

La Marvel Legacy sarà molto più di una semplice storia scritta da Jason Aaron e disegnata da Esad Ribić perché, prendendo un po' spunto da quanto avvenuto in DC Comics con Rebirth, anche la Marvel proverà a mettere in piedi una nuova era dei supereroi. Un'era che inizierà sì con il numero #1 di Marvel Legacy, ma che si espanderà per tutte le testate "avengerine" della Marvel. E questo video teaser dedicato a Marvel Legacy #1 spiega proprio cosa succederà dall'uscita dell'albo in poi!

Arricchito dalla presenza di Tom Brevoort in persona, il video teaser raccoglie le prime immagini della testata più le copertine "retrò" di alcuni degli albi in uscita. Brevoort (Senior VP of Sales della Marvel) spiega agli spettatori alcuni dei contenuti della storia dicendo che, da ora in poi, l'universo Marvel sarà "leggermente diverso". Una frase che abbiamo sentito già tante volte, ma che fa sempre un po' effetto!

Aspettando di sapere cosa sarà Marvel Legacy e se questi nuovi cambiamenti porteranno una maggiore qualità delle storie, accontentiamoci di guardare questo video teaser!

via | Newsarama