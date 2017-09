Guardians of the Galaxy, online il manga spinoff ispirato ai film

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 7 settembre 2017

Come già successo con altri supereroi della Marvel, i Guardians of the Galaxy sono diventati protagonisti di un manga tutto loro!

I film dedicati ai Guardians of the Galaxy hanno permesso a questo supergruppo di eroi/antieroi del fumetto americano di farsi conoscere in tutto il mondo, Giappone incluso. Ma nella patria dei manga, i fumetti originali dei Guardians non hanno mai avuto un seguito tale da rendersi "interessanti" agli occhi dei lettori nipponici. A colmare questo "vuoto editoriale" ci ha pensato il mangaka Kōhei Uchida che, da questo mercoledì, ha cominciato a pubblicare i capitoli del manga Guardians of the Galaxy: Galaxy Rush, spinoff dedicato proprio ai Guardians cinematografici targati Marvel Studios!

Vincitore del Special Prize organizzato dalla Kodansha (in collaborazione con la Marvel) sulle pagine di Weekly Shōnen Magazine, Guardians of the Galaxy: Galaxy Rush propone una visione interessante ed alternativa del Marvel Cinematic Universe. Ambientato nel Vanaheim (uno dei nove reami descritti in Thor: The Dark World), il manga parla di una sfida di velocità (la "Galaxy Rush", appunto) dove tutto è concesso. Armi comprese!

Il primo capitolo di Guardians of the Galaxy: Galaxy Rush è già disponibile sulla piattaforma Manga Box, ma per il momento sarà pubblicato solo in giapponese.

via | Anime News Network