La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA, agosto 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 18 settembre 2017

Cosa è successo nelle fumetterie americane in quel di agosto? Cosa hanno acquistato i lettori statunitensi durante l'estate? Scopritelo insieme a noi!

Agosto particolare quello del fumetto seriale americano negli USA che, lasciatemelo dire, si traduce praticamente in una sola affermazione: Batman contro tutti! A conti fatti, la top ten dei 10 fumetti più venduti negli States ad agosto si divide in due parti ben distinte. Dalla posizione numero #1 alla posizione numero #3 abbiamo infatti non uno, ma ben tre fumetti con Batman come protagonista (tra cui, al primo posto, troviamo il primo numero della maxisaga Dark Nights: Metal), mentre dalla numero #4 alla numero #10 ci sono solo fumetti della Marvel!

È curioso notare come, a conti fatti, è Batman quello che sta mandando avanti la baracca in DC Comics, mentre la Marvel riesce a tener botta solo grazie a Star Wars, agli (ennesimi) numeri #1 delle testate supereroistiche e alle maxisaghe come Secret Empire (che ha piazzato ben tre uscite nella top ten). Curioso, certo, ma decisamente "deprimente"!

DARK NIGHTS: METAL #1 BATMAN #28 BATMAN #29 SECRET EMPIRE #10 GENERATIONS: ALL-NEW WOLVERINE/WOLVERINE #1 SECRET EMPIRE #8 SECRET EMPIRE #9 GENERATIONS: THE MIGHTY THOR/UNWORTHY THOR #1 STAR WARS #34 STAR WARS #35

