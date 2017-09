Colombe d'oro per la Pace 2017, premiato Zerocalcare

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 18 settembre 2017

Michele "Zerocalcare" Rech porta a casa un importante riconoscimento: l'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo conferirà al fumettista una Colomba d'oro per la pace.

Michele "Zerocalcare" Rech potrà aggiungere alla sua bacheca dei premi un riconoscimento molto, molto importante: l'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo premierà l'autore romano con una Colomba d'oro per la pace, onorificenza conferita a chi è stato in grado di promuovere la pacifica convivenza tra persone, popoli e nazioni. Stando a quanto riportato su Il Gazzettino, Zerocalcare riceverà la sua Colomba d'oro il 10 ottobre 2017 insieme a Lucia Goracci di RaiNews24 e alla freelance Nancy Porsia, anch'esse tra le premiate di questo 2017.

Presieduta per anni dal Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini, la giura è composta attualmente da Fabrizio Battistelli (presidente), Dacia Maraini, Riccardo Iacona, Dora Iacobelli, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta. Personalità molto importanti che, tramite l'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo di Roma, hanno il compito di scegliere giornalisti e operatori dell'informazione che hanno lavorato per la pace.

Anche se Zerocalcare non è proprio un giornalista, sono sicuro che il fumettista sarà comunque felice di ricevere questo importante riconoscimento!

via | Il Gazzettino