La top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA, agosto 2017

Quali sono stati i graphic novel ed i trade paperback più venduti negli States nel rovente agosto di questo 2017? Scopriamolo insieme!

Mesata interessante quella dell'agosto 2017 targata "Graphic Novel e Trade Paperback", soprattutto se vista nella prospettiva dei fumetti più venduti negli States! La top ten del mese è praticamente suddivisa in tre blocchi: da un lato abbiamo la Image Comics ed i suoi cinque TP (tra cui spicca Paper Girls vol 3, volume più venduto di agosto), mentre dagli altri lati abbiamo la DC Comics (3 fumetti in top ten) e la Marvel (due fumetti). Ed è curioso notare come, dopo tanto tempo, tre degli eroi più rappresentativi della DC (Wonder Woman, Batman e Superman) siano in classifica con i rispettivi TP!

La Marvel entra nella top ten grazie ai volumi "mutanti" di X-Men Gold ed X-Men Blue, qui rispettivamente al sesto e al decimo posto.

Come sempre, lascio a voi l'ultima parola pubblicando la classifica nella sua interezza.



PAPER GIRLS VOLUME 3 TP BATMAN VOLUME 3: I AM BANE TP GOD COUNTRY TP KILL OR BE KILLED VOLUME 2 TP WONDER WOMAN VOLUME 3: THE TRUTH TP X-MEN GOLD VOLUME 1: BACK TO BASICS TP REBORN HC SUPERMAN VOLUME 3: MULTIPLICITY TP OLD GUARD BOOK 1: OPENING FIRE TP X-MEN BLUE VOLUME 1: STRANGEST TP

