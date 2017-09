Deadly Classy, StFy ha ordinato il pilot per una serie TV sul fumetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 28 settembre 2017

Deady Class di Rick Remender e Wes Craig potrebbe presto diventare una serie TV targata SyFy: il network americano ha ordinato ai fratelli Russo di realizzare un pilot per un possibile serial!

Deadly Class si è rivelato uno dei fumetti più interessanti pubblicati dalla Image Comics negli ultimi tre anni. E cosa succede quando un fumetto va bene? Ovviamente, se possibile, se ne trae una serie TV! La notizia è appunto questa: i manager di SyFy (canale di proprietà della NBC Universal) hanno ordinato ai registi Joe e Anthony Russo di realizzare un pilot per un possibile adattamento di Deadly Class per il piccolo schermo! Qui nelle vesti di produttori, i fratelli Russo hanno lavorato fianco a fianco con Rick Remender (autore del fumetto), Miles Feldsott (co-autore degli script) ed Adam Targum, con quest'ultimo in qualità di regista del pilot.

Nata nel 2014 dalla penna di Remender e dalle matite di Wes Craig, Deadly Class è una serie ambientata nella seconda metà degli anni ottanta che ha, come protagonista, un ragazzo che è stato ammesso in una scuola molto particolare...una scuola per giovani assassini! Apprezzatissimo da pubblico e critica, Deadly Class viene pubblicato regolarmente dalla Image Comics da ormai tre anni.

Credo che, con i fratelli Russo alla produzione, il pilot di Deadly Class ha buone probabilità di diventare una serie targata SyFy!

via | Newsarama