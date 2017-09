Happy serie TV, SyFy ha pubblicato un nuovo teaser trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 29 settembre 2017

Sappiamo tutti che Happy! di Grant Morrison sarebbe diventato una serie TV targata SyFy, quindi non stupisce se il network americano ha pubblicato un nuovo teaser trailer del serial!

Piaccia o no, Happy! di Grant Morrison (autore) e Darick Robertson (disegnatore) è stato uno dei fumetti più assurdi e divertenti usciti nel 2012. E a distanza di ben 5 anni da allora, il network americano SyFy si è dato da fare producendo un serial TV che andrà in onda quest'autunno e di cui oggi, come potete vedere, abbiamo finalmente delle nuove immagini da mostrarvi! Pubblicato da SyFy su Youtube già da un paio di giorni, questo nuovo teaser trailer di Happy! ci mostra il buon Nick Sax (qui interpretato da Christopher Meloni) mentre esce dall'ospedale accompagnato da Happy, il buffo e colorato co-protagonista dell'omonimo fumetto.

Violentissimo e cinico al punto giusto, Happy! è uno dei pochi fumetti di cui non mi sarei mai aspettato un adattamento per il piccolo schermo, ma sembra che quelli di SyFy ci provino gusto a realizzare cose folli e divertenti. E di cose folli come Happy! ce ne sono davvero poche in giro, tant'è che lo stesso Morrison ha dovuto pubblicare il fumetto originale per la Image Comics, che di lavori "malati" ne pubblica davvero tanti!

Happy! uscirà quest'autunno, anche se SyFy non ha ancora annunciato una data ufficiale.

via | Newsarama