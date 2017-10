One Piece, spoiler capitolo 881

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 6 ottobre 2017

Tornano (nei tempi giusti) gli spoiler di One Piece, e più precisamente del capitolo 881! Peccato che il buon Eiichiro Oda abbia annunciato una settimana di pausa...

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 880 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 881.

Riassunto e spoiler capitolo 880 (link)

Spoiler capitolo 881

Rufy non riesce a capire perché Nami abbia proferito quelle parole di disperazione, ma noi sappiamo benissimo che i ragazzi a bordo della Sunny stanno per essere travolti da uno tsunami provocato da Big Mom! Chopper propone agli altri di usare il "Coup de Burst" un'altra volta, ma Brook (piangendo) dice che non hanno abbastanza Cola per un altro "volo"...

Big Mom, incurante del fatto che sta inseguendo i Mugiwara per recuperare la sua torta, viene "avvertita" da Slurpelo di non esagerare perché, qualora travolgesse i pirati, non riuscirebbe più a mangiare la "Torta Nuziale". Ma Big Mom non sente ragioni: completamente accecata dal suo "attacco di fame", Mama non pensa a nient'altro che alla torta!

Intanto, sulla Sunny, sembra che Jinbe abbia intenzione di fare qualcosa che permetterà alla nave di evitare lo tsunami di Mama. Ordinato a Chopper e Brook di ammainare tutte le vele tranne una, Jinbe vuole provare a far ruotare la Sunny il più velocemente possibile. Nami, che ha avvisato Jinbe dell'arrivo di forti venti da Sud, non riesce a capire perché il "Cavaliere del Mare" ha intenzione di fare una mossa tanto azzardata quanto pericolosa. Ma Jinbe sembra sapere cosa fare e, ruotata la nave in direzione dell'enorme onda creata da Big Mom, il pirata dice a tutti di prepararsi, perché stanno per entrare nella "Zona Verde"! Brook e Chopper pensano che la "Zona Verde" sia il Paradiso, perché sono sicuri che Jinbe li sta conducendo verso la morte. Anche Nami crede che Jinbe stia facendo qualcosa di assolutamente "folle" perché, a suo dire, non c'è alcun modo di domare l'enorme onda provocata da Big Mom. Ma Jinbe dice a tutti di tenersi forte...

La Sunny è entrata in quella che Jinbe spiega essere la famosa "Zona Verde", ovvero quella "stanza" (o spazio, se preferite) che si crea quando un'onda sta per infrangersi. Jinbe dice che i piccoli uomini-pesce adorano giocare all'interno della "Zona Verde" di un'onda e che la Sunny, avendo già a disposizione una buona navigatrice, basta solo un "buon timoniere" per diventare una nave "invincibile". Che quel buon timoniere sia proprio il nostro caro "Cavaliere del Mare"? I ragazzi, che credevano di essere spacciati, ringraziano Jinbe per avergli salvato la vita e Nami, meravigliata, ammira come il pirata riesca a controllare la Sunny come se fosse un'estensione del suo corpo. Slurpelo e Big Mom sembrano invece sicuri d'aver travolto e ucciso i Mugiwara una volta per tutte, ma non possono certo immaginare che sotto di loro il buon Jinbe stia "surfando" all'interno dell'onda!

Slurpelo avvisa Katakuri dicendogli che la Sunny è andata distrutta e, mentre Rufy cerca di chiamare i suoi amici tramite il frammento di specchio, quella strega di Brulee dice sarcasticamente che è un vero peccato che la nave sia andata distrutta proprio quando stavano per invaderla! Mascarpone e Joscarpone notano però che dall'altra parte degli specchi che si trovano sulla Sunny non si intravede acqua e, proprio mentre stanno comunicando a Brulee questa cosa, lo specchio che avevano tra le mani si frantuma in mille pezzi! Questo è lo specchio che Nami ha distrutto eseguendo gli ordini di Rufy anche se, giustamente, Brook e gli altri non se la sentono di non offrire al capitano una via di fuga verso la nave. Ma Nami dice a tutti che questo è il volere di Rufy, e che devono eseguire gli ordini del capitano...

Uno alla volta, tutti gli specchi della Sunny vengono distrutti e Brulee, incredula, inizia a dubitare che Nami e gli altri siano effettivamente morti. Joscarpone e Mascarpone pensano che sia stata la pressione dell'acqua a distruggere gli specchi e, mentre tutti sono distratti, Rufy riceve dal frammento di specchio l'ordine di allontanarsi da Katakuri e dai nemici. Allontanatosi, Rufy viene contattato da Chopper e gli altri, che gli dicono di non preoccuparsi per loro perché Jinbe è riuscito a salvarli con una "mossa eccezionale". I ragazzi dicono a Rufy d'aver fatto come voleva e d'aver rotto tutti gli specchi, ma ora lui non potrà più tornare sulla Sunny. Rufy risponde dicendo che va bene, ma i ragazzi già sanno che il capitano non ha nessun piano di fuga. Nami dice così a Rufy che si incontreranno con Sanji tra circa dieci ore a Cocoa Island quindi, dopo aver sconfitto Katakuri, il capitano dovrà trovare uno specchio che lo porti proprio lì. Nami cerca di dire le ultime parole a Rufy, ma Katakuri sembra aver raggiunto il pirata...

Per evitare che Katakuri possa scoprire che stava parlando con Nami, Rufy si tappa la bocca con la mano, ricevendo però un calcio nello stomaco da parte del nemico. Rufy riesce ad approfittare della cosa per mettersi il frammento dello specchio in bocca e, cercando di masticare lo specchio tenendosi la bocca con entrambe le mani, prova ad evitare i calci che Katakuri sta sferrando ad altissima velocità. Riuscito a sminuzzare con cura il frammento, Rufy può finalmente sputare quel che resta dello specchio, sorridendo sornione. Dopo aver detto ai ragazzi di darsi una mossa e di non lasciarlo morire invano, Rufy da l'ultimo pugno ai frammenti rimasti, sminuzzandoli definitivamente. Katakuri, creando una lancia, prevede che Rufy dirà parole quali "non ho intenzione di morire qui", chiedendogli se è davvero sicuro che queste siano le sue ultime parole. Rufy risponde dicendo proprio "non ho intenzione di morire qui", sfidando di fatto l'abilità di "predizione" di Katakuri!

via | Mangahelpers