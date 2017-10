Constantine serie animata, online la first look

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 9 ottobre 2017

La serie animata dedicata a Constantine sembrava già una piacevole sorpresa, e questa first look conferma tutte le "buone vibrazioni" di cui sopra!

Constantine, la serie animata che non farà dormire i bambini per il resto della loro vita! Scherzi a parte, durante il New York Comic-con (che è terminato proprio ieri), la Warner Bros Animation ha presentato la prima first look di questa nuova serie animata co-prodotta insieme alla Warner Bros Television Group's e la Blue Ribbon per CW Seed. Ed è una first look davvero interessante, perché si riesce già ad ascoltare la voce di Matt Ryan, il Constantine televisivo che si occuperà qui di doppiare il Constantine animato. E questa scelta, più che obbligata, potrebbe avere anche un perché più "ufficioso".

Credo che nelle intenzioni dei produttori esecutivi David S. Goyer, Greg Berlanti e Sarah Schechter ci sia la voglia di riportare nella serie animata di Constantine le atmosfere della serie TV che, come ricorderete, è ancora ferma alla prima stagione (e lo sarà per sempre, ormai). E questa intenzione si vede sia nel trailer che nella scelta di J.M. DeMatteis come autore ufficiale degli script!

La serie animata su Constantine non ha ancora una data d'uscita, ma credo che ne sentiremo parlare molto, molto presto.

via | Newsarama