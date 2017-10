Doomsday Clock, la DC Comics pubblica un video teaser

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 13 ottobre 2017

Doomsday Clock della DC Comics arriverà presto sugli scaffali delle fumetterie americane, quindi la casa editrice ha ben pensato di pubblicare un video teaser dedicato a questo nuovo crossover!

Doomsday Clock della DC Comics sarà sicuramente uno dei fumetti più coraggiosi degli ultimi tempi e la casa editrice americana, in vista della prossima pubblicazione del crossover, decide di deliziare i lettori con un video teaser fantastico! Scritto da Geoff Johns e disegnato da Gary Frank, Doomsday Clock sarà il crossover che avrà come obiettivo quello di portare i personaggi dell'universo di Watchmen nel DC Universe, intrecciando gli eventi immediatamente successivi alla saga di Alan Moore e Dave Gibbons con quelli di Superman, Batman e soci.

Come alcuni di voi ricorderanno, la DC Comics aveva già provato a riportare in auge i personaggi di Watchmen con il progetto Before Watchmen, iniziativa editoriale che consta di ben otto serie limitate più un one shot. Progetto aspramente criticato da Moore e timidamente incoraggiato da Gibbons, ma che alla fine si è rivelato un mezzo fiasco. Sarà la stessa cosa anche con Doomsday Clock?

Intanto godiamoci il video teaser della serie che, tra le altre cose, arriverà sugli scaffali delle fumetterie americane alle 23:57 di martedì 21 novembre. Vi ricorda qualcosa?

via | Newsarama