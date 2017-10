La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA, settembre 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 16 ottobre 2017

Nessuna sorpresa di rilievo nella top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA di settembre 2017. Eppur qualcosa si è mossa...poco, ma si è mossa!

Top ten decisamente prevedibile quella dei dieci fumetti più venduti negli USA a settembre di questo 2017. Indovinate un po': Marvel Legacy #1, Dark Nights: Metal #2 e Venomverse #1 sono rispettivamente al primo, al secondo e al terzo posto. Ce l'aspettavamo? Ovviamente si, perché la Marvel ha pompato tantissimo le due uscite nella "top three", mentre Dark Nights Metal è la maxisaga autunnale della DC Comics, quindi è normale che "stravenda". C'è però da notare una cosa: escludendo Marvel Legacy e Venomverse, la Marvel non ha piazzato più nulla in classifica!

Spinta dai prodotti della "Bat-Famiglia", la DC Comics ha praticamente monopolizzato la classifica, mettendo a segno un 7 a 2 ai danni della Marvel. Solo la Image Comics riesce ad arginare un po' lo strapotere di Batman e soci inserendo, al settimo posto, il numero #171 di The Walking Dead.

Ma per farvi un'idea più chiara della cosa, date uno sguardo alla classifica pubblicata da Diamond Comic Distributors:



MARVEL LEGACY #1 DARK NIGHTS: METAL #2 VENOMVERSE #1 BATMAN #30 BATMAN #31 HARLEY QUINN 25TH-ANNIVERSARY SPECIAL #1 THE WALKING DEAD #171 BATMAN: THE RED DEATH #1 BATMAN: THE MURDER MACHINE #1 ACTION COMICS #987 LENTICULAR EDITION

via | Diamond Comic Distributors