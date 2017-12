One Piece, spoiler capitolo 885

Capitolo che richiama una pausa di una settimana questo One Piece 885. Ed Oda, da bravo narratore, ci lascia con una serie di situazioni da "fiato sospeso"!

Recuperata la calma, Katakuri è riuscito a riprendere le redini dello scontro, ritornando ad essere quel nemico "quasi imbattibile" che Rufy sta affrontando già da qualche capitolo a questa parte. Ogni colpo di Rufy in versione "Gear Fourth" viene tranquillamente "assorbito" da Katakuri, che contrattacca usando tutte le tecniche in suo possesso. Rufy pensa che Katakuri avrà un altro sbalzo di umore che gli farà commettere un altro errore, ma Katakuri assicura che le cose andranno di nuovo a suo vantaggio. E si vede: Rufy non riesce più a portare un attacco ai danni di Katakuri, che devia o "assorbe" qualsiasi mossa del ragazzo lasciandolo sempre con le mani nel sacco.

Katakuri dice a Rufy che l'aspettare un suo errore sarebbe fatale, e che lui morirà molto prima di rivedere il suo avversario in fallo. Rufy pensa che Katakuri si rivolga al Gear Fourth e al tempo limite che questa tecnica richiede, svelando al nemico che non potrà più usare l'haki per 10 minuti. Katakuri non lo sapeva, ma Rufy fa tesoro di questa sua "distrazione" per scappare a gambe levate! Katakuri non è così "dolce" da voler lasciar libero Rufy per 10 minuti, inseguendolo. Rufy, che perde il Gear Fourth strada facendo, inizia a correre sapendo che ora le cose si faranno decisamente più complicate. Ma voltato l'angolo, Rufy si ferma. Katakuri nota questa cosa e, quando svolta l'angolo anche lui, vede che Rufy sta guardando con occhi "dolcissimi" Brulee, che s'era appollaiata li vicino! Capito che la strega è l'unica speranza che gli è rimasta per fuggire, Rufy afferra Brulee e si lancia nel primo specchio a disposizione! Katakuri prova a bloccare Rufy prima che questo possa sparire con Brulee nello specchio, ma ormai è tutto inutile: Rufy è bello che andato!

Saltati fuori dallo specchio, Rufy ringrazia "Branch" per averlo "aiutato" a fuggire dalle grinfie di Katakuri. Rufy potrà quindi riposare dieci minuti per tornare nuovamente al massimo delle forze, ma sia lui che Brulee scoprono subito in che guaio si sono andati a cacciare: Rufy è entrato in uno specchio che porta direttamente al centro di Nuts Island, dove Mama sta distruggendo qualsiasi cosa si pari davanti al suo cammino!

Slurpelo prova a calmare Mama dicendole che la Torta Nuziale e i pirati di "Cappello di Paglia" non si trovano a Nuts Island, senza sortire (ovviamente) alcun risultato. Ma Slurpelo, voltato lo sguardo, nota subito qualcosa di strano: Rufy è a Nuts Island! Slurpelo indirizza subito Mama verso Rufy, mentre Brulee urla a sua sorella Amande di aiutarla. Ne viene qui un nuovo inseguimento dove Rufy, ripresa Brulee, inizia a correre davanti a Mama e Slurpelo. Una Mama che, per arrivare subito da Rufy, ha distrutto l'enorme costruzione a forma di nocciolina che sovrasta Nuts Island! Brulee urla a suo fratello e a sua madre di salvarla e Slurpelo, capita la situazione, crea un muro di caramello per bloccare la fuga di Rufy. Il pirata prova a distruggerlo usando il "Gear Third", ma capisce che la mossa potrebbe non essere conveniente (sarebbe ricoperto di caramello, quindi facile preda di Slurpelo) e prova ad aggirarlo. Interviene Amande che, con un fendente velocissimo, taglia in due il muro per cercare di bloccare Rufy...con l'unico risultato di rimanere lei bloccata dal caramello! Slurpelo usa quindi il caramello del muro per creare un'onda cavalcata da Mama, che ora si appresta ad arrivare su di Rufy a gran velocità. Mentre cerca uno specchio, Rufy ripensa agli altri e spera che questi siano riusciti a seminare i nemici senza problemi...

I ragazzi a bordo della Sunny sono ancora molto scettici circa l'estrema tranquillità che si respira in mare. Nami è ovviamente la più sospettosa e Jinbe, ben conscio che qui si gioca anche l'onore delle truppe di Big Mom, inizia a dar ragione alla navigatrice dei Mugiwara. Nami vuole riprendere presto la rotta per incontrarsi quanto prima con Sanji, in modo da ultimare la torta e scappare quanto prima dal territorio di Mama. Ma quello che i ragazzi non sanno è che Mont d'Or, insospettito dalle troppe stranezze che stanno accadendo, ha preso il mare insieme ai suoi fratelli: infuriato con i "traditori" Firetank, con i Pirati del Sole (che si son dati alla macchia prima del matrimonio) e ovviamente con i Mugiwara, Mont d'Or prova a motivare i fratelli e le sorelle dicendogli che devono cercare e distruggere queste tre ciurme per tutto il territorio di Totland. Nessuno deve lasciare vivo l'arcipelago di Big Mom!

Un urlo squarcia la fabbrica dove si sta preparando la Torta Nuziale per Big Mom: uno dei cuochi ha assaggiato la crema di Sanji, e questa è così deliziosa e dolce da provocare un'estasi "letale" al povero cuoco! Questa è la "Sim sim Whip", la panna montata/arma segreta di Sanji! Incuriosita da questa reazione improvvisa del cuoco, Pudding vorrebbe tanto assaggiare la Sim sim Whip, ma Sanji le dice di non farlo perché, almeno per il momento, non ha intenzione di "perderla"! Anche Chiffon ha finito la base della torta, e questa è così soffice e morbida da costringere i cuochi a tenerla attaccata a terra (la torta sembra quasi "volare"). Usata la panna di Sanji, Pudding è riuscita a completare la Ganache di cioccolato, anch'essa così soffice e delicata che bisogna tenerla nel pentolone per evitare che voli via. Sanji nota che tutti i preparativi sono stati realizzati in perfetto orario e, come secondo i piani, ora non resta che caricare gli ingredienti sulla barca ed ultimare la torta a bordo. Sicuro d'aver fatto tutto correttamente, Sanji dice che è finalmente giunto il momento di sconfiggere Big Mom con la "potenza" della sua cucina!

