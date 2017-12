CB Cebulski è il nuovo editor-in-chief della Marvel!

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 18 novembre 2017

Cambio al vertice per la Marvel: Axel Alonso cede il passo a C.B. Cebulski, nominato ieri nuovo editor-in-chief della casa editrice americana!

Ormai è fatta: C.B. Cebulski è il nuovo editor-in-chief della Marvel! La notizia è trapelata ieri quando, dopo i primi rumors, la Marvel ha pubblicato un comunicato ufficiale dove annuncia la nomina del nuovo editor-in-chief, spiegandone i risultati raggiunti come VP International Development Brand Management. Un ruolo che l'ha portato a collaborare anche con la Panini Comics, con cui Cebulski ha lavorato attivamente in parecchie manifestazioni (Mantova Comics in particolare, dove Cebulski è venuto spesso in cerca di nuovi talenti da proporre in Marvel).

Sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo che fine farà ora Axel Alonso, editor-in-chief della Marvel da più di sei anni a questa parte. Ebbene, nel comunicato ufficiale si legge che sia la Marvel che Alonso hanno stretto un accordo consensuale per la rescissione del contratto, quindi il buon Axel sarà libero di andare dove vuole.

Augurando a CB Cebulski un "buon lavoro", rimaniamo alla porta per vedere cosa combinerà Alonso che, dopo l'esperienza maturata in Marvel, potrebbe fare anch'egli il "salto della quaglia" e passare in DC Comics come Brian Michael Bendis!

via | Comic Book Resources