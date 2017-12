La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA, ottobre 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 20 novembre 2017

Una top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA ad ottobre 2017 che non dovrebbe riservare molte sorprese, visti i precedenti. Eppure qualcosa di strano c'è!

C'è Dark Nights Metal #3 a regnare sulla top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA ad ottobre 2017, e non poteva essere altrimenti: la saga piace, Batman è uno dei personaggi più amati del mondo e la DC Comics ha programmato le sue uscite in maniera più intelligente della Marvel! Eppure, nonostante il successo della saga e dei vari tie-in con protagonista Batman, la Marvel non solo riesce a piazzare tre fumetti nella classifica, ma è ancora sopra alla DC Comics in vendite generali! Ma com'è possibile?

La classifica di DCD, che questo mese è dominata da Batman, viene sempre corredata dal totale delle vendite (market share e unit dollar share). Ebbene, in un modo o nell'altro, la Marvel tiene ancora botta! E non credo sia per via del numero di testate pubblicate al mese, quanto piuttosto al traino di alcune serie, che riescono ad aumentare il totale generale delle vendite.

DARK NIGHTS: METAL #3 THE MIGHTY THOR #700 AMAZING SPIDER-MAN #789 BATMAN #32 BATMAN #33 THE DESPICABLE DEADPOOL #287 BATMAN: THE DROWNED #1 BATMAN: THE DAWNBREAKER #1 BATMAN: THE MERCILESS #1 BATMAN: WHITE KNIGHT #1



