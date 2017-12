La top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA, ottobre 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 24 novembre 2017

The Walking Dead domina anche la top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA ad ottobre 2017, ma lo fa con un titolo diverso da quello di settembre!

La Image Comics mette il sigillo sulla top ten dei graphic novel e trade paperback più venduti negli USA ad ottobre 2017 con The Walking Dead: Here's Negan, che guarda tutti dall'alto verso il basso! Il secondo posto se lo prende però la DC Comics che, con Batman/The Flash: The Button Deluxe Edition, toglie la top three alla Image (che piazza il vol 2 di Seven to Eternity al terzo posto). Star Wars: The Screaming Citadel è invece l'unico volume piazzato dalla Marvel nella top ten, dimostrando che ottobre non è stato un mese molto felice per la "Casa delle Idee"!

Di seguito trovate la classifica completa:







THE WALKING DEAD: HERE'S NEGAN HC BATMAN/THE FLASH: THE BUTTON DELUXE EDITION HC SEVEN TO ETERNITY VOLUME 2 TP RAT QUEENS VOLUME 4: HIGH FANTASIES TP SUPER SONS VOLUME 1: WHEN I GROW UP TP I HATE FAIRYLAND VOLUME 3: GOOD GIRL TP REDNECK TP VOL 01 DEEP IN THE HEART STAR WARS: THE SCREAMING CITADEL TP BATMAN: DETECTIVE COMICS VOLUME 3: LEAGUE TP LOW VOL. 4: OUTER ASPECTS OF INNER ATTITUDES TP

via | Diamond Comic Distributors