Avengers: Infinity War, il trailer italiano

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 30 novembre 2017

Per la gioia di tutti quelli che adorano i film targati Marvel Studios, è finalmente online il primo trailer italiano di Avengers: Infinity War!

Avengers Infinity War trailer italiano...ovvero: cosa succederà agli Avengers con l'arrivo di Thanos sulla Terra? Questa è sicuramente la domanda che si son fatti tutti (o quasi) i fans dei "Supereroi più forti della Terra" durante la visione di questo primo trailer del film che, ricordiamolo, sarà proiettato nelle sale italiane a partire da aprile 2018. Ma alla luce dei vari cambiamenti avvenuti nel Marvel Cinematic Universe, la domanda che mi son fatto è invece un'altra: i fratelli Russo saranno riusciti ad uscire dai soliti schemi "umoristici" degli ultimi film marveliani?

Sarò sincero: il trailer non mi ha impressionato. La resa cinematografica di Thanos non mi convince per niente, questo assembramento di supereroi non riesce ad entusiasmarmi e gli attori, almeno da queste prime immagini, sembrano molto stanchi di rientrare nei loro ruoli (soprattutto Robert Downing Jr). Magari è solo una mia impressione, ma il trailer non mi comunica davvero nulla se non una stantia ripetizione di dinamiche già viste.

Con la speranza di essere smentito, aspetto insieme a voi i prossimi teaser di Avengers: Infinity War!