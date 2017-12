One Piece, spoiler capitolo 887

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 4 dicembre 2017

Capitolo pieno d'azione questo 887 di One Piece! Eiichiro Oda non si è staccato un secondo dalla narrazione dell'ultima saga, che per il momento procede davvero molto bene!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 886 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 887.

Riassunto e spoiler capitolo 886 (link)

Spoiler capitolo 887

Bege ha sparato ad Oven, ma la situazione per i pirati Firetank non è delle migliori: completamente circondati dalle navi della flotta di Big Mama, Bege e i suoi pirati non sembrano avere davvero nessuna via di fuga anche via terra, dove ad attenderlo ci sono gli uomini di Oven! Lo stesso Oven, dopo essersi ripreso dal colpo, dichiara di volersi occupare personalmente dell'esecuzione di Bege. Il tutto sotto gli occhi di Sanji e Pudding, con quest'ultima decisamente preoccupata per le sorti della nave adibita al trasporto della torta che, almeno per il momento, non può assolutamente uscire dal molo. Ma Bege, ancora una volta, ha un asso nella manica...

La nave di Bege punta dritto verso il molo, arenandosi. Oven crede che questa sia una mossa suicida del pirata, ma il figlio di Mama non sa che la Castello (questo il nome della nave di Bege) è una nave anfibia! Il tutto avviene in pochissimo tempo: trasformate le pale in cingoli, la Castello sale sul molo diretta al centro della città, con gli uomini di Bege che si occupano di sparare ai sottoposti di Oven (quelli non travolti dalla nave, ovviamente). Oven stesso è impressionato nello scoprire questa abilità della Castello e Bege, rispondendo con una gran risata al figlio di Mama, dice a questo che non avrebbe mai svelato le sue carte migliori a delle persone che aveva intenzione di tradire sin dall'inizio. Arrivato nei pressi di Chiffon e degli altri, Bege urla alla moglie di prepararsi ad imbarcare la torta sulla nave. I cuochi non credono che sia possibile riuscire a portare una torta così leggera e delicata su una nave in corsa ma Sanji, usando la sua gamba, alza il carretto e vola (letteralmente) verso la Castello! Sanji, davanti all'incredulità generale (con Pudding che ha la sua solita epistassi da "troppo innamoramento"), urla a Bege di far spazio sul ponte della nave e il capitano, acconsentendo alla richiesta di "Gamba Nera", accoglie il carretto a bordo della Castello!

Una volta a bordo della nave, Chiffon può finalmente riabbracciare Bege e Pez, mentre i cuochi cercano di rianimare la povera Pudding (ancora incredula per la supermossa del suo ex promesso sposo). Vito dice a Sanji che non s'aspettava nulla di diverso da uno "del Germa" e il cuoco, ovviamente seccato, risponde dicendo che non fa parte dell'organizzazione di famiglia. Ma Oven sembra non arrendersi e, portatosi davanti alla Castello, dichiara di volerla fermare con le sue forze. Visto questo, Bege fa accelerare la nave travolgendo letteralmente Oven, che viene schiacciato dai cingoli della Castello!

Dopo aver detto a Bege che devono puntare verso sud-est, Chiffon prova a calmare il piccolo Pez, irrequieto per via del rumore che hanno fatto fino ad ora. E mentre Bege dice a Pudding che dovranno abbattere un po' di case per andarsene da lì, Chiffon intravede di nuovo Pound che saluta lei e Pez. Chiffon crede che Pound sia un maniaco mentre Pez, per nulla intimorito, sorride e ricambia il saluto del nonno. Che Pez abbia capito prima di Chiffon che quello è un membro della sua famiglia?

Viene chiesto alle navi di Mama di andare verso la costa sud-est di Cocoa Island per bloccare la fuga di Bege e soci, ma con un'accortezza: onde evitare che la torta venga distrutta, le navi non dovranno usare i cannoni. Questo da un po' di vantaggio a Bege e agli altri, che finalmente possono prendersi un minuto di pausa. Minuto che Bege usa per dire a Sanji che non stanno facendo questo per lui! Ma mentre Bege cerca di far capire a Sanji le sue ragioni, il cuoco dei Mugiwara nota che la temperatura a bordo della nave sta iniziando a salire in maniera vertiginosa. La colpa di tutto è ovviamente di Oven che, dal molo, sta usando la sua abilità per rendere il mare bollente! L'acqua sta diventando così bollente che i pesci stanno salendo tutti a galla già bolliti, e la cosa sembra intrigare molto Sanji. Bege non è dello stesso parere del pirata e, seccato, risponde dicendo che se non si sbrigano a trovare una soluzione, i prossimi ad essere bolliti saranno loro!

Il piano di Oven consiste nel riscaldare l'acqua marina fino a portarla ad una temperatura che gli permetterà di bruciare le pale della nave. Ed il piano sembra riuscire, tant'è che le pale della Castello iniziano ad esplodere! Ma mentre tutti sono preoccupati per la torta (che rischia di sciogliersi) e la nave, il piccolo Pez inizia a ridere felice. La risata gioiosa del bambino è dovuta all'intervento di Nonno Pound che, con un balzo, arriva alle spalle di Oven spaccandogli in testa un'enorme mazza di legno! Questa mossa distrae Oven che, tolte le mani dall'acqua, si volta per dare una lezione a Pound...

Inizia qui un bellissimo discorso (interiore) d'addio da parte di Pound, dove vediamo la nascita di Laura e Chiffon e il conseguente rifiuto di Mama del marito. Un Pound che non è mai riuscito ad abbracciare le sue figlie neanche alla nascita e che, per tutto questo tempo, è sempre stato preoccupato per le sorti delle figlie. Ma ora che è riuscito finalmente a vedere come Chiffon si sia costruita una famiglia, Pound si prepara a morire con il sorriso sulle labbra, augurando alle sue figlie e al nipotino Pez tutto il bene possibile.

Dopo essersi aggiustato il cravattino, Pound viene attaccato a morte da Oven che, accusato il padre di Chiffon di tradimento, sembra affettarlo con la sua lancia. Pez inizia quindi a piangere disperato confermando, ancora una volta, che il bambino ha "sentito" che Pound fosse qualcuno di importante...

Le cose si mettono malissimo per la Sunny, che è stata raggiunta sia dalle navi di Big Mom che da Mama stessa! I ragazzi stanno scappando a grandissima velocità, ma non sanno ancora se riusciranno a sfuggire dalle grinfie di Mama e compagnia! Contemporaneamente, sulla Castello, Sanji dice a tutti di prepararsi: le decorazioni della torta di Mama non possono più attendere!

via | Mangahelpers