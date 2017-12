One Piece, spoiler capitolo 888

Capitolo "action" con una rivelazione interessante questo 888 di One Piece! Eiichiro Oda non lascia davvero niente al caso, e questo capitolo ne è la conferma!

Spoiler capitolo 888

Rufy è tornato nel Mondo Specchio dove, ad attenderlo, troviamo un rilassatissimo Katakuri. Quest'ultimo, che sembra non voler combattere con Rufy, usa un lungo giro di parole per chiedere al pirata una cosa: considerato che tutti sapevano che lui stava combattendo con Katakuri (e quindi nessuno gli avrebbe riso in faccia se fosse scappato), perché è tornato proprio nel Mondo Specchio? Per morire piuttosto di sentirsi chiamare "vigliacco" o perché, avendo capito la forza dell'avversario, Rufy vuole pregarlo di unirsi alla ciurma di Big Mom? Ovviamente nessuna di queste "opzioni" rientra tra quelle pensate da Rufy che, dopo aver provato a colpire Katakuri con una raffica di pugni, dice all'avversario che lui è tornato per sconfiggerlo! Katakuri stesso dice che questa risposta non è tra le opzioni disponibili, dando di fatto il via alla seconda parte dello scontro!

Si passa al "lato Sunny", dove Oda ci mostra la nave di Bavarios (26mo figlio di Mama) che prova a lanciare delle palle di cannone all'indirizzo della piccola imbarcazione dei nostri amati pirati. Le palle di cannone sono ovviamente animate, quindi "infuse" del potere di Mama. Ma essendo Big Mom in stato confusionale, anche le palle di cannone sembrano abbastanza frastornate, fermandosi a mezz'aria e sbagliando obiettivo! Bavarios e la sua nave si trovano proprio dietro Big Mom, che sta viaggiando a tutta velocità verso la Sunny non riuscendo, stranamente, a raggiungerla. Gli uomini di Bavarios pensano che tutto questo sia opera di Jinbe che, da navigatore esperto, fa "viaggiare" la Sunny ad altissima velocità. Ma sembra che qualcosa stia per cambiare...

In lontananza, proprio davanti alla Sunny, appiano un gruppo di navi della ciurma di Big Mom: da un lato si trovano Daifuku e i suoi, mentre dall'altro lato si è palesata l'intera flotta comandata da Smoothie! Contattato via lumacofono Slupelo, Daifuku chiede al fratello perché l'ha convocato solo per una singola nave "di insetti", chiedendo se devono "schiacciarli" oppure no. Slurpelo risponde dicendo che Daifuku e gli altri possono fare come gli pare, anche perché adesso Mama si sta dirigendo proprio verso Cocoa Island, dove ad aspettarla ci sarà Pudding e la Torta Nuziale. Nel dire questo, Slurpelo nota che Mama è visibilmente dimagrita...

Sulla Sunny, Jinbe nota che la nave che hanno di fronte è quella di Daifuku, uno dei figli più forti di Mama. Brook dice che l'unico modo per uscire dall'accerchiamento è far breccia proprio in quel punto, andando "dritto per dritto". Chopper, già in forma umana, chiede agli altri di avvicinarsi in modo che lui possa saltare sulla nave e occuparsi del nemico usando la sua "rumble ball". Ma Carrot, di vedetta sull'albero maestro, dice ai ragazzi di lasciare che sia lei ad occuparsi di tutto! Carrot dice ai ragazzi che stasera ci sarà la luna piena e Jinbe, visibilmente sorpreso, dice alla ragazza qualcosa tipo "Su Long", chiedendo al visone se è preparata per questo. La coniglietta risponde dicendo che è stato Pedro in persona ad allenarla e che, se ci fosse stato lui, questo avrebbe detto di lasciar fare a lui. Promettendo di lottare anche per Pedro, Carrot guarda la luna piena, trasformandosi in qualcosa di totalmente diverso ed inaspettato...

Come disse Cane-Tempesta quando Nami e gli altri stavano parlando di Jack, i visoni non si lasceranno più sopraffare dal nemico senza usare il loro "asso nella manica". E guardando la trasformazione di Carrot, sembra che l'asso nella manica sia questo "Su Long": diventata più alta, snella e "pelosa" (capelli e coda sono diventati lunghissimi), Carrot ha mostrato la "Vera Forma" dei visoni di cui parlava Cane-Tempesta. Una forma che sembra potentissima e che ha lasciato senza parole tutti i ragazzi a bordo della Sunny!

Notato che a bordo della Sunny c'è un visone e che nel cielo si staglia una bellissima luna piena, uno degli uomini di Daifuku pare sapere qualcosa circa i leggendari "Su Long". Ma l'uomo non fa nemmeno in tempo ad avvertire Daifuku che Carrott fa la sua mossa: volando verso la nave del nemico, Carrot schiva con facilità i colpi degli uomini di Daifuku stendendoli tutti con colpi velocissimi ed elettrizzati! Daifuku minaccia Carrot dicendo che da sola non riuscirà mai ad abbattere un'intera flotta, ma la "ragazzina" ha distrutto il timone della nave, mandando così in fumo i piani del nemico!

La "vera forma" dei visoni è davvero così potente? E Carrot, da sola, ce la farà a far fuori tutta la flotta di Daifuku?

