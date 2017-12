Spider-man: Into Spider-Verse, online il primo trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 11 dicembre 2017

Spider-Man: Into Spider-Verse sarà il primo film animato della Sony Pictures dove sarà possibile vedere sul grande schermo più di un Uomo Ragno...ed il trailer è stato finalmente pubblicato!

Spider-Man: Into Spider-Verse sarà il primo tentativo della Sony Pictures di lavorare ad un film animato con protagonisti diversi "Uomo Ragno". E dal trailer pubblicato sabato sera, si evince chiaramente che uno dei protagonisti (se non il protagonista principale delle vicende) sarà Miles Morales, lo "Spider-Man Ultimate" che ha sconvolto il Marvel Universe più di una volta! Prodotto da due professionisti affermati quali Phil Lord e Christopher Miller (le menti che hanno elaborato Lego Movie), Spider-Man: Into Spider-Verse si preannuncia già ricco di azione e scene adrenaliniche. Ma i registi Peter Ramsey e Bob Persichetti sanno che ci vogliono ben più di un paio di scalate per rendere bello un film?

L'idea di introdurre Miles Morales come Spider-Man "alternativo" è bellissima, e per fortuna c'è già una buona base fumettistica di supporto a quella che potrebbe essere la storyline della pellicola. Ma è anche vero che registi e produttori spesso si sono dimenticati dei fumetti, con risultati spesso deludenti!

Spider-Man: Into Spider-Verse sarà pubblicato il 18 dicembre 2018 (uscita americana).

