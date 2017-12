La Disney ha comprato la Fox: cosa succederà ora nel Marvel Cinematic Universe?

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 16 dicembre 2017

La notizia di questi due giorni è sicuramente questa: la Disney ha comprato alcuni "assets" della 20th Century Fox, colosso dell'intrattenimento cinematografico. E ora le cose, per la Marvel, si fanno interessanti!

Alla fine è successo: la Disney ha comprato la Fox. L'operazione è costata la cifra record di 52,4 miliardi di dollari, a cui vanno sommati i 13,7 miliardi di debiti della Fox che la Disney s'è impegnata a pagare. Numeri che fanno girare la testa, e che sono indicativi di come le trattative non siano durate due mesi o poco più. Ma a conti fatti, a noi lettori di fumetti interessa sapere solo una cosa: quali cambiamenti subirà adesso il Marvel Cinematic Universe? Cosa potrà produrre la Disney da oggi in poi?

Mettendo mano ad un errore compiuto dalla Marvel prima della creazione dei Marvel Studios, la Disney "riporta a casa" gli X-Men (tutti, Deadpool compreso) e i Fantastici Quattro. Franchise che erano stati venduti alla Fox dalla Marvel anni addietro e che hanno pregiudicato, nel bene e nel male, la realizzazione di alcuni film da parte dei Marvel Studios (Avengers: Age of Ultron su tutti, ma anche Captain America: Civil War).

Ora la Disney può finalmente sfruttare "appieno" tutti (o quasi) i personaggi della Marvel a scopo cinematografico. Un bene? Staremo a vedere!