BOOM! Studios, parti della casa editrice nell'accordo Disney - Fox

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 18 dicembre 2017

L'acquisizione della Fox da parte della Disney è stato decisamente vantaggioso per l'azienda di "Zio Walt", che ora possiede anche alcuni assets dei BOOM! Studios!

I BOOM Studios cambiano "padrone": la Disney ha incluso nell'affare Fox anche gli assets della casa editrice, che dal 2009 erano di proprietà del colosso appena inglobato dall'azienda di "Zio Walt"! La notizia sembrava sfuggita un po' a tutti, anche perché in pochi ricordavano quegli accordi tra i BOOM! Studios e la 20th Century Fox. Ed effettivamente, tra i BOOM! Studios e la Fox c'era solo un accordo per la pre-visione di opere da trasporre sul grande schermo. Un affare che prevedeva un piccolo investimento nell'azienda da parte della Fox.

Ora che la Disney ha comprato la Fox, anche quegli assets sono passati di mano. E sono assets che prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di film già in pre produzione tratti da serie quali Mouse Guard, Goldie Vance, Lumberjanes e Rust. Titoli per ragazzi che alla Disney faranno sicuramente molto gola e che, qualora le cose andranno per il verso giusto, potranno presto trasformarsi in opere cinematografiche!

L'affare Disney - Fox si compone ogni giorno di sorprese e dettagli importanti, e sono sicuro che da qui a due anni ne vedremo davvero delle belle!

via | Comic Book Resources